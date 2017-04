O delegație a antreprenorilor din Italia s-a interesat de oportunitățile oferite de turismul din județul Suceava

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că o delegație formată din lideri ai antreprenorilor din Italia s-a aflat zilele acestea în județul Suceava pentru a stabili primele detalii pentru o viitoare colaborare cu autoritățile județene, mediul de afaceri și Universitatea Suceava. Gheorghe Flutur a arătat că din delegația italiană au făcut parte președintele LEADER – Consorțiului Național al Întreprinderilor Italiene, Franco Antonio Pinardi, și președintele Confederației A.N.S.I. (Confederația școlilor de antreprenori) și secretar general al școlilor din sistemul de învățământ din Italia, Pasquale Lino Mungari. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că cei doi au făcut o vizită de documentare în județul Suceava, pentru a discuta oportunitățile de colaborare în domeniile turism, mediul de afaceri și mediul academic.

Gheorghe Flutur a arătat că în cadrul întâlnirii pe care a avut-o la sediul Consiliul Județean cu delegația din Italia a prezentat potențialul economic al județului, în special în domeniul turismului. „Partea italiană a dorit să cunoască la fața locului oferta turistică a Bucovinei, despre care a aflat lucruri interesante la Târgului Agri Travel&SlowTravel, care a avut loc la Bergamo în perioada 19-20 februarie 2017, și la care Bucovina a participat pentru prima dată ca destinație turistică”, a spus Gheorghe Flutur.

În același timp, șeful administrației județene a precizat că în cadrul unor discuții care au avut la Camera de Comerț și Industrie Suceava a fost prezentată și oferta de export întreprinzătorilor suceveni, adresată în special pieței din Italia.

Membrii delegației din Italia a avut o întâlnire și la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, aici discuțiile concentrându-se pe dezvoltarea relațiilor universității sucevene cu instituții similare din Italia, colaborări care să încurajeze schimburile de studenți în baza oportunităților existente prin programul ”ERASMUS” .

„Ca o primă finalitate a discuțiilor avute la Consiliul Județean, am propus încheierea unui acord-cadru general între confederațiile italiene și administrația județeană în scopul promovării de acțiuni comune bilaterale. De asemenea, în urma discuțiilor s-a convenit semnarea în viitorul apropiat a unui parteneriat între CCI Suceava și consorțiul italian LEADER, cu scopul de a crea o platformă comună pentru investitorii din cele două țări. De asemenea, în urma discuțiilor de la Universitatea Suceava s-a convenit inițierea demersurilor pentru crearea unui cadru general de colaborare între A.N.S.I. Italia și Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava”, a spus Gheorghe Flutur.

Șeful administrației județene a mai adăugat că membrii delegației italiene au vizitat mai multe obiective turistice din municipiul Suceava, iar în cursul zilei de joi au putut să cunoască oferta turistice a Bucovinei, vizitând și zona Gura Humorului, unde au avut discuții cu agenții economici privind colaborarea în domeniul turismului.

„Așa cum am mai spus și altă dată, cum am spus-o și cu prilejul deschiderii de noi linii aeriene de pe Aeroportul din Suceava, ne propunem să dezvoltăm colaborarea pe zone adiacente destinațiilor acestor curse, pentru că ne propunem să valorificăm tot mai bine oportunitatea de avea aeroport internațional, și care este unul dintre cele mai moderne aeroporturi din țară”, a mai spus președintele CJ Suceava.