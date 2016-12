În perioada Sărbătorii Crăciunului și Anului Nou, DONA va facilita accesul pacienților la produse de primă necesitate și consiliere de specialitate, în cadrul farmaciei din Suceava care funcționează cu program non-stop. Sucevenii care se vor confrunta cu probleme de sănătate, se pot adresa farmaciștilor DONA din Bulevardul 1 Decembrie 1918 numărul 21bis.

„Ne apropiem de cea mai frumoasă perioadă din an: sărbătorile de iarnă. Sănătatea și starea de bine a pacienților DONA se află mereu pe primul plan pentru noi. Și în acest an, echipa noastră de farmaciști este la dispoziția lor, 24 din 24 de ore, cu un portofoliu diversificat de produse pentru afecțiunile de sezon, soluții personalizate și sfaturi utile astfel încât să petreacă sărbătorile cu bine, fără griji legate de sănătate. Cu această ocazie, dorim să urăm în mod anticipat tuturor sucevenilor Crăciun Fericit, pace în suflete, multă sănătate şi An Nou plin de speranţă! La mulţi ani!”, au declarat reprezentanţii Farmaciilor DONA.

Programul de funcționare al tuturor Farmaciilor DONA din Suceava în perioada sărbătorilor de iarnă poate fi consultat aici.

Despre Farmacia DONA

„Farmacia DONA” este unul dintre cele mai apreciate nume în comerțul farmaceutic din România, cu o reputație solidă construită în aproape 25 de ani de activitate.

Sub marca „Farmacia DONA” funcţionează circa 300 de farmacii deţinute de 7 companii, iar aproximativ 2500 de farmacişti, profesionişti în domeniul sănătăţii și antreprenori români sunt devotați unui scop comun, acela de a asigura servicii farmaceutice la cel mai înalt nivel de calitate.

Peste 2,3 milioane de români trec lunar pragul Farmaciilor DONA, răspândite în toate județele țării.

