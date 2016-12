O singură ofertă pentru achiziționarea de mașini electrice la Primăria Suceava

Primăria Suceava a înregistrat două oferte la licitația pentru achiziționarea unei automăturători și a unei autocisterne electrice și o singură ofertă la licitația pentru cumpărarea a 11 autoturisme electrice. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. El a precizat că pentru achiziționarea automăturătorii și autocisternei, costurile se ridică la 1,48 de milioane de lei, fără TVA, în timp ce valoarea autoturismelor electrice este de 1,3 milioane de lei, fără TVA. Finanțarea va fi asigurată din fonduri elvețiene.

