O șoferită cu permis din străinătate, prinsă la volanul unei mașini cu numere false

O șoferiță cu permis eliberat în străinătate s-a ales cu dosar penal după ce a fost prinsă la volanul unei mașini cu numere false. Duminică după amiază, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a identificat, urmărit și oprit pe un drum județean din localitatea Baia, un autoturism cu număr de înmatriculare provizoriu. Mașina era condusă de o tânără de 24 ani din localitate, care a declarat faptul că are permis de conducere eliberat de autorităţile italiene, însă nu îl are asupra ei. În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că tânăra posedă permis de conducere categoria ”B” eliberat de autoritățile străine, din anul 2013, însă numerele de înmatriculare provizorii nu aparțin autoturismului pe care aceasta îl conducea.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice ale unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare”, ce va fi soluționat procedural.