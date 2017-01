Oferta turistică a județului Suceava va fi promovată în primul trimestru al acestui an la patru târguri naționale și internaționale de profil. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că în ședința deliberativului de marți, 31 ianuarie a.c., va fi supus aprobării un proiect cu privire la participarea județului la mai multe târguri de turism din țară și din străinătate. Gheorghe Flutur a spus că se are în vedere promovarea ofertei județului la Târgurile de Turism din București și Cluj Napoca, care vor avea loc în primul trimestru. Tot pentru începutul acestui an se intenționează participarea la Târgurile Internaționale de Turism din Bergamo, Italia, și din Budapesta, în Ungaria.

Târgul de Turism al României de la București va avea loc în perioada 16 – 19 februarie, în timp ce târgul de la Cluj Napoca va fi organizat în luna martie. Oferta turistică ar urma să fie promovată și la Târgul Agri Travel & Slow Travel care va avea loc în perioada 17 – 19 februarie la Bergamo, în Italia. Nu în ultimul rând, oferta județului ar urma să fie promovată în perioada 2- 5 martie a.c. în Budapesta, la târgul de Turism Utazas Travel.