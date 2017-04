Documentaţia necesară demarării procedurii de licitație publică privind desemnarea firmei care va gestiona depozitul ecologic de gunoi de la Moara parte componentă a sistemului de management integrat al deşeurilor, a fost trimisă de beneficiarul investiţiei, Consiliul Judeţean, către Sistemul Public de Achiziţii Publice (SEAP). Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Viorel Seredenciuc, a declarat că dacă lucrurile vor merge normal, în maxim două săptămâni licitaţia va fi activă urmând ca ofertele să fie depuse în terment de 30 de zile. « Am făcut documentaţia astfel încât la licitaţie să depună oferte cât mai mulţi agenţi economici. Criteriile sunt foarte permisive în speranţa că vor fi multe oferte iar în final vom obţine preţuri mai mici. Dacă nu vor fi probleme din toamnă cel târziu ar trebui să avem operator pentru depozitul de deşeuri de la Moara », a declarat Seredenciuc. Potrivit unei hotărâri aprobate recent de deliberativul judeţean, preşedintele Consiliului Judeţean a fost mandatat să desemneze prin dispoziţie preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor, membrii acesteia şi experţii cooptaţi pentru atribuirea contractului de concesiune. Documentaţia de atribuire aferentă contractului de concesiune a gestiunii activităţii de administrare de depozitului de deşeuri de la Moara, inclusiv a staţiei de sortare şi a centrului public de colectare a fost realizată de consultantul reprezentat de asocierea SC EPMC Consulting şi Centrul Regional de Protecţie a Mediului pentru Europa Centrală şi de Est. Contractul cu viitorul operator va fi încheiat pe 10 ani. Depozitul de deşeuri de la Moara va deservi zonele Rădăuţi, Gura Humorului, Fălticeni şi Moara însumând 544.106 locuitori. El este proiectat cu o capacitate totală de depozitare a deşeurilor de 3,75 de milioane de tone din care prima celulă are o capacitate de 1,38 de milioane de tone şi o durată de viaţă de 10 ani. Depozitul are o suprafaţă totală de 21,2 hectare prima celulă întinzându-se pe 7,6 hectare.