Grupul parlamentarilor PSD Suceava îi acuză pe liderii PNL Suceava de demagogie și lipsa dorinței reale de comunicare. Poziția a fost exprimată după ce preşedintele PNL Suceava și al Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, le-a solicitat tuturor parlamentarilor de Suceava să facă front comun și să atragă cît mai multe fonduri de la bugetul central pentru binele judeţului. Într-un comunicat remis de grupul parlamentarilor PSD Suceava se arată că prioritatea parlamentarilor social-democrați rămîne realizarea și finalizarea obiectivelor fiecărei localități din județ, indiferent de culoarea politică a celor care conduc acele comunități.

“În contextul social-politic actual care din punctul nostru de vedere reașează după alte repere noțiunea de democrație, de alegeri democratice, grupul parlamentarilor PSD Suceava constată ca prioritar pentru liderii PNL Suceava rămâne aceeași demagogie și lipsă a dorinței reale de comunicare, constatată permanent în timpul ultimilor ani.

Așa cum am menționat în comunicatele de presă și în întâlnirile directe cu ceilalți parlamentari suceveni, prioritatea parlamentarilor social democrați rămâne relizarea/finalizarea obiectivelor fiecărei Unități administrativ-teritoriale din județ indiferent de culoarea politică a celor ce conduc aceste comunități

Astfel am susținut și am reușit cuprinderea în bugetul actual al finanțării în mare măsură a unor obiective de importanță județeană precum pârtia de sky de la Câmpulung, șoseaua de centură a sucevei (chiar dacă unii în mod demagogic au promis finalizarea lor încă de anul trecut).

Menționăm că județul Suceava a obținut și cea mai mare sumă pentru echilbrarea bugetelor locale, fapt extrem de important pt toate UAT-urile. Avem o certitudine și în cazul finanțării finalizarii Spitalului Municipal Fălticeni și a extinderii conductei de gaz până la Vatra Dornei. Astfel este demosntrat faptul că guvernul PSD realizează lucruri concrete pentru judetul Suceava spre deosebire de promisiunile neonorate ale fostului guvern tehnocrat.

De asemenea, parlamentarii PSD îi comunică liderului PNL Suceava că își exprimă dispoziția pentru o comunicare directă, firească (după cum a solicitat chiar dumnealui într-o convorbire cu liderul PSD Suceava, fapt nerespectat după cum rezultă din ultimele sale intervenții din presa locală).”