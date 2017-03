Consiliul Județean Suceava anunță pe pagina proprie de internet că ediția 2017 a proiectului „Paștele în Bucovina” se va derula în perioada 9-23 aprilie. Programul va cuprinde demonstrații de ouă încondeiate, concerte de Florii, precum și tîrguri și expoziții cu tematică pascală. De asemenea, la Calafindești și la Gura Humorului se vor desfășura concursuri de ciocnit ouă. Anul acesta, Festivalul Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești este programat în zilele de 1 și 2 aprilie.

