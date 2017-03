#cuinimalateatru pentru maternitatea din Campina

Pe 30 martie, Cuibul Artistilor, companie de teatru independent formata din tineri actori, studenți și absolvenți ai UNATC, pleaca in primul turneu national, in 10 orase din tara. Spectacolul „O zi de vara” este oferit iubitorilor de teatru din Craiova, Timisoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Brasov, Suceava, Iasi, Galati, Ploiesti, Bucuresti care vor putea sustine nou nascutii de la maternitatea din Campina prin simpla lor prezenta in Cuib. Intrarea este libera, iar cauza poate fi sustinuta pe baza de donatie individuala.

Prin donatiile stranse, Cuibul Artistilor isi propune sa echipeze maternitatea din Campina cu aparatura de specialitate. Prin activitatea lor, actorii isi doresc sa ofere publicului tanar o experienta unica si irepetabila intr-o atmsofera prietenoasa si relaxanta.

#cuinimalateatru este indemnul pe care Cuibul Artistilor il transmite iubitorilor de teatru din Suceava pe care ii invita, vineri, 7 aprilie, la spectacolul “O zi de vara”, la Universitatea “Stefan cel Mare”, Sala Auditorium, ora 19:00.

„De doi ani, Cuibul Artistilor ofera o interactiune naturala, spontana cu publicul si la final un moment de reflectare calda, care se pastreaza in timp si te face sa revii. Prin fiecare spectacol ne dorim sa transmitem celor din sala o experienta unica si irepetabila, care sa le trezească iubirea pentru teatru. Scopul turneului este sa aduca emotia din Cuib in 10 orase din Romania, emotie pe care sa reusim sa o transpunem in sprijin pentru copiii nou născuți de la maternitatea din Câmpina”, a declarat Victor Tapeanu, Actor & Fondator Cuibul Artistilor.

Începand cu 30 martie, turneul „heART by Cuibul Artistilor” va aduce spectacolul „O zi de vara” in 10 orase din Romania: Craiova, Timisoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Brasov, Suceava, Iasi, Galati, Ploiesti.

Pentru rezervari accesati: www.rezervari.cuibulartistilor.ro

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1818999795091166/

Despre Cuibul Artistilor

Prima companie de teatru independent care isi propune sa educe publicul tanar (18 – 31) in a merge mai des la teatru. Infiintat in anul 2015, Cuibul Artistilor si-a inceput activitatea cu proiectul 300 de zile de teatru gratuit, cu spectacole oferite in sistem occidental, fiind astfel cel mai mare proiect cultural la nivel national, cu 32.265 spectatori.

Ne dorim sa devenim un lovemark, acel brand de care te indragostesti, care iti atinge atat sufletul cat si mintea. Ne dorim sa ducem cu noi tineri artisti, sa-i ajutam sa creasca si sa raspandeasca arta si educatia.