Pe drumurile din județ nu sunt blocaje însă se circulă cu mare greutate. Două localități au rămas complet fără curent electric

Pe drumurile din județul Suceava nu sunt blocaje însă se circulă cu mare dificultate din cauza viscolului puternic, a anunțat prefectul Constantin Harasim. A fost semnalată o problemă pe E 85, unde remorca unei maşini de mare tonaj a fost spulberată de viscolul puternic şi aruncată în decor, pe carosabil rămânând doar capul tractor.

Harasim a mai precizat că duminică dimineaţă două localităţi sucevene, Cumpărătura şi Bosanci, au rămas complet fără curent electric, echipele de intervenţie remediind între timp problemele.

El spus că sâmbătă seara patrule mixte au efectuat acţiuni pentru identificarea persoanelor aflate în risc de îngheţ în mai multe localităţi, printre care Suceava, Fălticeni, Vatra Dornei, Gura Humorului, Solca. Doar în municipiul Suceava au fost identificate două persoane aflate în situaţie de risc, dar care au refuzat transportul într-un adăpost.

