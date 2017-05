Percheziții ale DNA în Suceava și Iași într-un dosar de corupție

Procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, comise în perioada 2016-2017.

În dimineața zilei de marți, 16 mai 2017, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 15 locații, situate în județele Iași și Suceava, din care două sunt sediile unor instituții publice, restul reprezentând sediile unor societăți comerciale.

Din primele informații, perchezițiile din județul Suceava au legătură cu cele efectuate astăzi la Consiliul Județean Iași și la Direcția de Drumuri Județeană Iași. În dosar ar fi verificată o firmă de construcții ieșeană care a efectuat lucrări de reabilitare a unor drumuri județene din Iași.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.