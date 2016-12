Performanţe de excepţie pentru sportivii de la CSM Suceava

Anul 2016 a fost unul foarte bun pentru secţia de tir sportiv din cadrul Clubului Sportiv Municipal Suceava, coordonată de antrenorul Ştefan Buiucliu. Deşi se află în plin sezon al Campionatului Naţional de Puşcă şi Pistol cu aer comprimat, sportivii de la CSM Suceava au reuşit până acum să câştige 17 medalii naţionale, majoritatea în competiţiile de glonţ. Sportivii de la CSM Suceava au avut evoluţii bune atât la individual, dar mai ales la echipe, şi asta cu toate că există o concurenţă foarte mare, cluburile de tradiţie investind foarte mult în echipamente şi pregătire.

La categoria juniorii mici s-au remarcat sportivii Adi şi Ilie Cotruţ, Ionuţ Slabu şi Romeo Curcă, ei urcând pe podiumul naţional atât la individual, cât şi cu echipa de puşcă glonţ. Speranţele secţiei de tir sportiv de la CSM Suceava se pun în anul ce urmează în juniorii mari, Iulian Andriescu, component al lotului naţional de tineret al României, Iulian Velici şi Cristian Bida, toţi trei obţinând şi-n 2016 medalii naţionale individuale şi cu echipa.

„Anul 2016 a fost unul bun pentru secţia de tir sportiv de la CSM Suceava, dovadă fiind cele 17 medalii obţinute. Avem o echipă puternică de tineret care sper să nu-mi înşele aşteptările şi nici pregătirea făcută, chiar dacă la nivel naţional ştacheta a fost ridicată foarte mult de cluburi ce investesc foarte mult, precum Politehnica Iaşi, Dinamo, Steaua Bucureşti şi CSM Oradea, şi de aceea sperăm să facem faţă cu sportivii pe care-i avem. Ca membru al Biroului Federal din federaţie am avut şansa să particip la realizarea calendarului competiţional, în care am încercat să nu afectăm negativ activitatea şcolară a sportivilor, dar nici concursurile de obiectiv internaţional. Ne bucurăm că şi-n acest an am avut un sprijin foarte important din partea Consiliului Local şi a Primăriei Suceava, dar şi a Clubului CSM Suceava”, a declarat antrenorul Ştefan Buiucliu.

Tehnicianul tiriştilor de la CSM Suceava a mai adăugat că speră ca încet-încet să pună în aplicare cunoştinţele teoretice dobândite în cadrul doctoratului în Ştiinţele Sportului, astfel încât să ducă pregătirea sportivilor la un nivel superior.

Până acum s-au disputat cinci din cele şase etape ale naţionalelor de aer comprimat, urmând ca-n luna februarie juniorii mari şi seniorii să lupte pentru medalii la turneul final, juniorii mici având etapa finală în vară, în paralel cu naţionalele de glonţ.