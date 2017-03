În liceu, când încă descoperă cine este, elevul trebuie să decidă pentru viitorul său, pentru a-și da seama ce carieră va dori să practice după finalizarea studiilor. O alegere nepotrivită a carierei implică o decizie eronată în ceea ce privește facultatea. Poate fi dificil pentru un adolescent să își cunoască suficient de bine abilitățile și să aibă cunoștințe elaborate despre ocupațiile de pe piața muncii. Se spune ca teoria și practica se completează întotdeauna. Dar din experiența trăită se scriu toate cărțile. De la această premisă am plecat și noi când am inițiat proiectul “Permis pentru Biblioteca vie a specialiștilor”, având ca scop consilierea și orientarea în viitoarea carieră a elevilor. În acest sens, joi, 29 martie 2017, la Colegiul ”Unirea”, Paşcani va avea loc o activitate inedită, unde profesionişti cu experientă în diferite domenii de activitate vor lua locul cărţilor pentru a le expune mai ușor elevilor informații utile cu privire la o eventuală carieră de urmat. Ne vor deconspira din tainele profesiei lor specialişti în medicină, IT, educaţie, psihologie, avocatură, antreprenoriat, design vestimentar, poliţie, etc.

Invitați la întâlnirea noastră sunt: domnul Codrin Toma – avocat, domnul Ursu Leonard – manager S.C. “Meridian Motor Service”, Pașcani, doamna Camelia Răcilă – medic, doamna Oana Țogan – manager S.C.”Andana” S.R.L., domnișoara Teona Gherasim – jurnalist și designer vestimentar, doamna Larisa Oneață - psiholog, domnul Ștefan Vieru – informatician, domnul Vasile Sofron – profesor de sport și antrenor.