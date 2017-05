Peste 100 de copaci au fost culcați intenționat la pământ, la Falcău, pentru a simula doborâturi de vânt

Șeful Gărzii Forestiere Suceava, Mihai Gășpărel, a anunțat că a solicitat ajutorul poliției, după semnalarea unui caz de simulare de produse accidentale. El a afirmat că, în urma unei sesizări telefonice, delegații Gărzii Forestiere s-au deplasat într-o pădure privată de pe raza ocolului silvic Bucovina din zona Falcău, unde au identificat mai mulți arbori doborîți. Mihai Gășpărel a menționat că arborii prezentau semne de doborîre intenționată și nu de vînt. El a adăugat că pentru clarificarea situației s-a cerut sprijinul organelor de poliție și că urmează să fie făcută plîngere penală pentru distrugerea pădurii.

De asemenea, șeful Gărzii Forestiere Suceava a spus că verificările vor fi extinse pe raza întregii unități de producție. Suprafața afectată de doborîturile simulate ar fi de 2 hectare. Peste 100 de arbori au fost puși la pămînt. Anul trecut, situații similare celei de la Falcău au fost depistate în zona Vatra Dornei. Acolo, arborii au fost smulși prin mijloace mecanice și declarați apoi ca fiind afectați de o calamitate naturală. În acele cazuri sînt trimise în judecată mai multe persoane, inclusiv silvicultori.