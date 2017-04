Peste 20 de gospodine din Adâncata au prezentat cele mai gustoase preparate la „Festivalul produselor tradiționale de post”

Peste 20 de gospodine din Adâncata au participat, duminică, 2 aprilie, la ediția de anul acesta a „Festivalului produselor tradiționale de post”. Evenimentul a ajuns la a cincea ediție, el fiind organizat de Comitetul parohial al Bisericii de lemn „Sf. Dumitru” din Adâncata, la inițiativa Elenei Cucu, și cu sprijinul financiar al primarului liberal Viorel Cucu. Îmbrăcate în costume populare, gospodinele din Adâncata au gătit și au prezentat pentru degustare sarmale de post, vinete, conopidă pane, iahnie de fasole, chiftele din urzici sau ciuperci, poame afumate, mâncăruri reci din nicoreți și alte ciuperci, cartofi, iar ca deșert participanții au putut să se delecteze cu prăjituri din griș și gem, cozonac sau cornulețe.

La ediția de anul acesta cea mai vârstnică participantă a fost Elena Sandu, de 82 de ani, care a gătit o budincă din leurdă, bureți și crupe, rețetă despre care spune că o știe de la părinții săi. La polul opus s-a aflat o adolescentă de 17 ani, Daniela Diaconu Dumitru, care a venit alături de mama sa cu mai multe produse de post, ea prezentând cu mândrie o delicioasă prăjitură sub formă de trandafir, din foietaj și mere.



Și pentru că toate cele câteva zeci de feluri de mâncare au fost apreciate la fel de mult, organizatorii le-au oferit tuturor participantelor câte o diplomă și un cadou.

În cuvântul său rostit înainte de a sfinți bucatele de post, preotul paroh Mitu Pascal, a ținut să precizeze că dacă inițial nu a fost atât de încrezător în organizarea unui astfel de festival, timpul a demonstrat că inițiativa organizatorilor a fost una extrem de bună. „Este un festival care a fost inițiat de doamna Elena Cucu, soția domnului primar, și care sincer să vă spun, nu credeam că o să aibă șanse de reușită, nici din primul an și sceptic am fost și în următorii ani. Dar ce să spun, gospodinele, credincioasele, au dat curs acestei inițiative, și iată că de an că ne întâlnim aici la casa de prăznuire după Sf. Liturghie și nu doar pentru a ieși în evidență cu oarece produse tradiționale”, a spus preotul Mitu Pascal.

El a ținut să sublinieze faptul că din punctul său de vedere acest festival este „o manifestare a dragostei creștine”, dar și un prilej de comunicare între credincioși în această perioadă a Postului Mare. „Consider manifestarea aceasta ca fiind una a iubirii, a înțelegerii și a apropierii între noi. Mulțumesc doamnei Elena Cucu, domnului primar Viorel Cucu, și nu în ultimul rând credincioaselor, pentru că ele s-au ostenit și au venit aici să ne împărtășească nu numai din experiența lor culinară, ci și din dragostea pe care o au față de Sfânta Biserica și față de cei care vin aici să participe la slujbă”, a mai spus preotul paroh de la Biserica de lemn „Sf. Dumitru”.



La deschiderea acestui festival culinar, primarul din Adâncata, Viorel Cucu, a apreciat, în primul rând faptul că anul acesta a crescut semnificativ numărul gospodinelor care au dorit să prezinte produsele de post pe care le gătesc, dar și faptul că printre cei care au venit să le deguste sunt și numeroase persoane care nu locuiesc în această comună. „Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că an de an veniți și ne încântați cu produse de o foarte bună calitate. Suntem deja foarte mulți degustători aici care așteptăm cu nerăbdare să gustăm produsele dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că din ce în ce mai multe gospodine participați la acest concurs. Nu este un concurs, nu venim aici pentru a ne întrece între noi. Este un eveniment în care ne întâlnim în această duminică, pentru a socializa, și vreau să spun că dară părintele Mitu Pascal nu era unul dintre co-organizatori nu se întâmplau aceste lucruri”, a ținut să precizeze Viorel Cucu.

El a remarcat faptul că dacă la prima ediție a festivalului au participat șase gospodine, anul acesta au fost peste 20 de participante. Viorel Cucu a mai afirmat că acest festival începe să devină unul reprezentativ pentru comuna Adâncata. „Biserica veche din Adâncata ne reprezintă, atelierul de creație de aici din apropiere ne reprezintă, iar acest eveniment ne va reprezenta și în afara comunei”, a subliniat primarul din Adâncata.