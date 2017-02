Peste 200 de activități pentru elevi - Zilele Porților Deschise

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iasi” din Iasi organizeaza, in perioada 23 – 26 martie 2017, „Zilele Portilor Deschise”, un eveniment dedicat elevilor din clasele IX-XII, cu scopul de a se familiariza cu universitatea si activitatile acesteia. In cele patru zile, tinerii pot participa la vizite in laboratoare, cursuri deschise din toate domeniile, jocuri sportive, tururi ghidate si prezentarea ofertei academice. Participarea la toate activitatile este gratuita. Inscrierile au fost deschise incepand de azi – luni, 27 februarie.

Detalii suplimentare puteti gasi in comunicatul de presa atasat. Gasiti atasate si fotografii de la activitatile din anul trecut, precum si grafica evenimentului.