Pistol fără autorizaţie găsit la şoferul care a provocat accidentul de la Boroaia cu trei victime

Poliţiştii suceveni au găsit un pistol fără autorizaţie în maşina şoferului care a provocat vineri un accident în comuna Boroaia în urma căruia trei persoane au fost rănite.

Accidentul a avut loc vineri dimineaţa pe DN 15C, şoferul vinovat de producerea accidentului conducând un autoturism cu remorcă. Şoferul, un bărbat de 27 de ani, din comuna Șcheia, nu a adaptat viteza într-o curbă deosebit de periculoasă, a pătruns pe sensul opus și a intrat în coliziune frontală cu autoturismul condus regulamentar de o femeie de 42 de ani, din comuna Vadu Moldovei. Din accident a rezultat rănirea ușoară a celor doi conducători auto și a unui bărbat de 58 de ani, din comuna Șcheia, pasager în autoturismul condus de bărbatul de 27 de ani.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că remorca autoturismului nu este înmatriculată, numărul fiind atribuit unui alt autovehicul din străinătate, iar conducătorul auto de 27 de ani, deține permis de conducere doar categoria ”B”, necorespunzător categoriei din care face parte ansamblul auto, a cărei masă maximă autorizată este mai mare de 750 kg și care necesită permis de conducere categoria ”BE”.

Mai mult, în urma examinării autoturismului înmatriculat în străinătate implicat în accident, polițiștii au identificat un pistol cu aer comprimat, pentru care, bărbatul de 27 de ani, nu era autorizat să-l deţină, acesta declarând faptul că l-a achiziționat din străinătate la finele anului 2016 și l-a introdus în țară la începutul anului 2017, fără să fie informat despre obligativitatea legală de a se autoriza.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de ”conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu permis necorespunzător”, ”conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu număr fals și neînmatriculat remorcă”, ”vătămare corporală din culpă”, ”nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor” şi ”contrabandă calificată”, ce va fi soluționat procedural.