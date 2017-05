Virgin Radio și McCann Worldgroup Romania au lansat PLAY IT SAFE, un proiect prin care își propun să aducă în atenție consecințele la care se expun tinerii care ascultă muzică în căști cu volumul la maxim. Dacă în mod constant sunetul e prea puternic, auzul este în pericol, avertizează specialiștii: urechile încep să îți țiuie după doar 15 minute de ascultat zilnic la nivel maxim, iar daca faci asta mai mult de o oră în fiecare zi pe săptămână, în 5 ani riști să nu mai auzi deloc.

« Am plecat de la o statistică îngrijorătoare a Organizației Mondiale a Sănătății, potrivit căreia jumătate dintre tinerii între 12 și 35 de ani se expun unui nivel foarte periculos de sunet care pornește chiar din device-urile lor. Și ne-am gândit cum am putea face ceva pentru ca acești oameni să știe că pot avea probleme serioase cândva din această cauză. Astfel, am cautat o soluție pentru a afla cum trebuie ascultată muzica în mod corect. Și, în acest fel, a apărut proiectul Play it Safe», a declarat Alex Vasile, de la McCann Worldgroup Romania. Play it Safe nu este doar o simplă recomandare, ci un concept inedit care duce lucrurile cu un pas mai departe și te face să experimentezi pe propria piele consecințele unui obicei nesănătos. Printr-o inovație de transmisie, toți cei care intră pe site-ul virginradio.ro și dau volumul la un nivel peste limita de siguranță, trăiesc pentru câteva secunde simptomele celor mai cunoscute afecțiuni ale urechii: hiperacuzie, țiuit, pierderea auzului.

« Pe virginradio.ro intri într-un experiment, o joacă din care ieși nevătămat și poate chiar premiat, dar asta nu înseamnă că în viața reală nu ți se poate întâmpla nimic. Ești « young » și în ziua de azi ți se spune că ești « lame » dacă n-ai ultimul model de telefon cu cel mai « bomba » sunet. Ei bine, în condițiile astea, Virgin are curaj să îți spună că nu e lame deloc să ai grijă de urechile tale. Și n-o spunem numai noi. Avem în proiect o gașcă mare de artiști și DJ internaționali de club care îți vorbesc despre pericolul volumului excesiv. Prin radio încercăm să îți oferim o experiență, să te facem să simți cam ce ai simți dacă ți-ai pierde parțial auzul. Poate așa reușim să schimbăm ceva, deci Play it Safe! », a declarat Andrei Lăcătuș, aka Shurubel, unul dintre matinalii de la Virgin Tonic. Proiectul a fost susținut pe virginradio.ro prin mesaje de avertizare personalizate cu ajutorul artiștilor români și internaționali care au susținut campania – Armin van Buuren, Starley, Cazzette, Markus Schulz, The Motans sau Inna. Cei care au ascultat safe, la volum moderat în caști, au fost recompensați cu tricouri, căști, boxe sau o vizită în studioul Virgin Radio România.

