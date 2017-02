Poliţiştii suceveni au depistat două transporturi ilegale de lemne

Poliţiştii suceveni au identificat două transporturi ilegale de lemne în urma unei acţiuni de control care a avut loc în mai multe zone ale judeţului.

În cursul zilei de sâmbătă, în jurul orei 10:40, poliţiştii şi lucrătorii Gărzii Forestiere au oprit pentru control, pe DN 2H, pe raza comunei Marginea, un autocamion condus de un localnic de 41 de ani, care transporta material lemnos. În urma verificării documentelor, echipa de control a constatat faptul că datele consemnate în avizul de însoţire a materialului lemnos nu corespunde din punct de vedere al speciei şi volumului, cu cea transportată. În urma inventarierii, specialiștii silvici au stabilit faptul că bărbatul transporta ilegal 11,070 m.c. lemn rotund din speciile paltin şi fag. În cauză s-a dispus sancţionarea contravenţională a şoferului cu amendă în valoare de 3.000 de lei pentru încălcarea prevederilor Legii nr.170/2010 şi confiscarea materialului lemnos, ce a fost predat în custodie Ocolului Silvic Marginea.

Tot sâmbătă, poliţiştii au opirt în comuna Horodnic de Sus un alt autocamion cu remorcă aparţinând unei societăți comerciale din municipiul Rădăuți, la volanul acestuia fiind un bărbat din comuna Brodina. Acesta transporta material lemnos, iar în urma verificării documentelor, echipa de control a constatat faptul că datele consemnate în cele două avize de însoţire a materialului lemnos nu corespund din punct de vedere al speciei şi volumului cu cele transportate. În urma inventarierii, specialiștii silvici au stabilit faptul că bărbatul transporta ilegal cantitatea de 38,648 m.c. lemn rotund din specia brad. În cauză s-a dispus sancţionarea contravenţională a societății comerciale cu sediul în municipiul Rădăuţi, cu amendă în cuantum de 3.000 de lei, conform Legii nr.170/2010 şi confiscarea cantităţii de 38,648 m.c. lemn rotund din specia brad, ce a fost predat în custodie Ocolului Silvic Marginea.

