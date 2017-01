Prefectura impune măsuri pentru perioada de cod portocaliu de ger persistent

Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă au obligaţia de a constitui echipe de control în colaborare cu medicii de familie pentru a identifica şi monitoriza categoriile de persoane vulnerabile din zonele izolate precum vârstnici, gravide aproape de termen, copii minori, persoane singure sau cu dizabilităţi. De asemenea în aceste cazuri trebuie dispuse măsuri pentru asigurarea accesului la locuinţe şi a stocului de lemne de foc acolo unde este nevoie. Această măsură a fost trasată de prefectul Constatin Harasim către toate Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă conduse de primari în baza unei dispoziţii a secretarului de stat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Printre măsurile dispuse se numără viabilizarea drumurilor de acces pentru facilitarea aprovizionării locuitorilor cu alimente, lemne de foc şi pentru permiterea circulaţiei ambulanţelor sau a autoutilitarelor pentru stins incendii, viabilizarea drumurilor către spitale şi centre sociale, monitorizarea locurilor frecventate de persoanele fără adăpost în vederea plasării acestora în centre de supraveghere temporară, asigurarea accesului în unităţile de învăţământ astfel încât începând de miercuri, 11 ianuarie procesul de învăţământ să se desfăşoare corespunzător, asigurarea utilităţilor către populaţie. „Noi am luat deja o primă măsură care vizează închiderea unităţilor de învăţământ preuniversitar în zilele de 9 şi 10 ianuarie. Am transmis tuturor primăriilor măsurile pe care trebuie să le aplice conform dispoziţiei domnului Arafat şi ne vom asigura că nu vor fi situaţii critice”, a spus Harasim. În perioada 9-10 ianuarie judeţul Suceava se află sub avertizare cod portocaliu de ger persistent cu minime cuprinse între minus 29 şi minus 15 grade Celsius.