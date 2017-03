Premieră teatrală la Suceava

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” prezintă miercuri, 15 martie 2017, de la ora 19.00, premiera spectacolului Zadarnicele chinuri ale dragostei, după William Shakespeare, în regia lui Alexandru Bogdan, în care vor juca în premieră toți cei nouă actori ai teatrului plus doi colaboratori.

Spectacolul este o pledoarie pentru dragoste și îndrăgostiți, pentru sensibilitate și pasiune, o comedie pentru tinerii de toate vârstele și mai ales pentru cei care cred că existența fără iubire e un nonsens. Zadarnicele chinuri ale dragostei este un studiu atent elaborat asupra celor mai fine aspecte ale emoției umane, totul văzut printr-o prismă comică, hilară, jucăușă, relaxantă dar, în același timp, lucidă și ironică. „Textul face parte din prima perioadă a creaţiei shakespeariene, fiind scris în 1594 şi publicat prima oară în 1598. Este o împletire a liricului cu burlescul, a sonetelor de dragoste cu haina bufonului. La 423 de ani de la apariţia acestui text, Shakespeare ne arată în continuare că pretutindeni oamenii sunt la fel, egali în faţa naturii şi a dragostei. Jocuri de cuvinte, inteligente forme poetice pot fi găsite în acest spectacol la care îi invităm pe suceveni, cu tot dragul, să se bucure împreună cu noi”, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, Carmen Veronica Steiciuc, directorul Teatrului „Matei Vişniec” Suceava.

Zadarnicele chinuri ale dragostei (Love’s Labour’s Lost) este o piesă mai puțin cunoscută a lui William Shakespeare și mai rar montată. Apreciată ca fiind una dintre cele mai „flamboaiante“, din punct de vedere intelectual, piesa abundă în sofisticate jocuri de cuvinte, calambururi şi aluzii literare. Spectacolul în regia lui Alex Bogdan transpune problematica piesei în actualitatea zilelor noastre, cu accente pe cotidian și realitățile cunoscute. „Împreună cu cei 11 actori am reuşit să facem un text care să fie mult mai mult al nostru, păstrând totuşi elementele de valoare ale autorului. Principalul scop al acestui spectacol a fost să creăm o echipă, un nucleu de actori care de acum încolo va funcţiona independent de greutăţile care se vor ivi”, a spus Alexandru Bogdan.

Alexandru Bogdan este regizor și actor cu experiență, care propune o modalitate interesantă de abordare a textului clasic. Spectatorii l-au mai întâlnit pe regizorul Alex Bogdan pe scena Teatrului „Matei Vișniec” cu prilejul spectacolului invitat Happy End. Spectacolul se va mai juca joi, 16 martie, şi duminică, 19 martie, tot de la ora 19.00.

Regia: Alexandru Bogdan

Scenografie/Costume: Raluca Alexandrescu

Light/video design: Eranio Petruska

Distribuție: Cosmin Panaite, Bogdan Cantauz, Sergiu Moraru, Bogdan Amurăriței, Diana Lazăr, Delu Lucaci, Clara Popadiuc, Cristina Florea, Cătălin Mîndru, Alexandru Marin, Horia Butnaru

Durata spectacolului: 1h 40 min

Prețul unui bilet este 25 de lei

Relații și rezervări, la telefon: 0759048677