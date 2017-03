Autoritățile sucevene au început negocierile cu mai mulți operatori aerieni pentru introducerea unor zboruri de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava către Bruxelles, Paris și destinații din Spania. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a spus în ședința deliberativului județeană că aceste discuții au fost începute deja, dar că nu are acordul pentru a oferi mai multe informații.

Discuția pe tema unor noi zboruri externe din Suceava a plecat de la consilierul județean al PSD, Oana Pintilei, care a declarat în cadrul ședinței de ieri că a fost recent la Bruxelles, în Parlamentul European, în cadrul vizitei având și discuții cu români din județele Suceava și Botoșani, care au solicitat curse aeriene de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” către capitala Belgiei. „Pe 2 sau 3 aprilie vom avea discuții cu un operator pentru deschiderea de noi destinații către Bruxelles, Paris sau spre Spania, dar momentan nu am acordul pentru a spune mai multe” a declarat președintele Consiliului Județean Suceava. El a subliniat că pentru ca aceste discuții să se concretizeze ar fi necesar să existe un număr mare de solicitanți, astfel încât companiile să aibă încredere să deschidă noi curse, la fel cum s-a întâmplat și pentru zborurile din Suceava către Marea Britanie și Italia.