Preşedintele executiv al Forestei Suceava, Dorin Goian, vrea să demisioneze

Principalul brand al fotbalului sucevean, Dorin Goian, vrea să demisioneze din funcţia de preşedinte executiv al echipei Foresta. Fostul căpitan al naţionalei României este nemulţumit de faptul că formaţia suceveană nu a primit ultima tranşă din bugetul promis pe anul 2016. În aceste condiţii, se pare că gruparea forestieră va avea probleme cu salariile, datoriile la stat şi cantonamentul de iarnă.

„Nu am cerut niciun leu în plus, doar ce ni s-a promis la începutul anului, măcar să se achite acel buget în totalitate. Din păcate, la Suceava, a devenit o obişnuiţă ca echipa locală de fotbal să nu primească întreg bugetul promis pe un an”, a declarat Dorin Goian.

