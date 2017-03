Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că oferta turstică a Bucovinei a fost promovată în premieră la Târgul de turism “Utazas 2017″ din Budapesta-Ungaria, eveniment care a avut loc în perioada 2-5 martie. Consiliul Județean Suceava a participat în cadrul standului României, organizat de Ministerul Turismului, alături de alți 31 de expozanți, reprezentând agenții de incoming, destinații turistice şi prestatori de servicii turistice, consilii județene și primării. ”Tradițiile și meșteșugurile zonei noastre au fost promovate prin prezența în cadrul Târgului a unui meșter popular din Bucovina care a oferit demonstrații de pictură icoane și ouă”, a spus Flutur. Au fost prezentate programele turistice ”Paștele în Bucovina”, ”Hora Bucovinei”, ”Întâlniri Bucovinene” și ”Vacanțe în Bucovina”.

Flutur a subliniat că special pentru acest eveniment a fost prezentată broșura ”Mănăstirile din Bucovina” în limba maghiară. Circuitele de turism activ au fost evidențiate prin intermediul hărților turistice, broșurilor de prezentare a stațiunilor turistice Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului. ”Pentru atragerea spre Bucovina a turiștilor maghiari care vizitează Transilvania, urmează a fi identificate circuite turistice, care să pună în evidență cele două destinații. Cei care au vizitat standul nostru s-au arătat foarte interesați de programele promovate de Consiliul Judeţean Suceava, de monumentele UNESCO, de infrastructura pentru tratament si recreere (domeniile schiabile și balneare), precum și de tradițiile, meșteșugurile și gastronomia zonei”, a conchis Gheorghe Flutur.