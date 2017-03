Primăria a semnat contractul pentru proiectul de modernizare a cinematografului Ițcani

Firma „Arhitectură, Grafică, Design”- AGD Suceava va elabora proiectul de modernizare a clădirii fostului cinematograf din Ițcani. Potrivit primarului Ion Lungu, contractul între municipalitate și AGD a fost semnat deja și are o valoare de 198.900 de lei. Primarul a adăugat că în imobilul din Ițcani urmează să fie amenajate o sală de cinema, un cabinet medical, o farmacie și sedii pentru primărie, Poliția Locală și Poliția Națională.

