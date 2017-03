Primarul de Rădăuți, Nistor Tătar, a anunțat că instituția pe care o conduce vrea să atragă bani de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru modenizarea în acest an a unui număr de 23 de străzi în lungime totală de 10,904 kilometri din care 12 străzi balastate în lungime de 4,404 kilometri.

Tătar a declarat că proiectele au fost depuse deja la Ministerul Dezvoltării valoarea totală a investițiilor fiind de 13,336 de milioane de lei, valoare care include TVA și cota de cofinanțare a municipalității. El a subliniat că municipalitatea contribuie cu o cofinanțare de 494.745 de lei bani care au prinși în bugetul local pe 2017.

Pentru modernizarea celor 12 străzi balastate în lungime de 4,404 kilometri sunt necesare 5,364 de milioane de lei. Pe listă sunt trecute străzile George Coșbuc, Ion Grămadă, Gheorghe Doja, Berăriei, Cucului, Pădurilor, Pandurilor, Zorilor, Alexandru Odobescu, Vasile Conta, Înbinata și strada Mică. Pentru turnarea unui nou covor asfaltic pe celelalte 11 străzi în lungime de 6,5 kilometri sunt necesare 7,972 milioane de lei. În programul de reabilitări vor intra străzile Bogdan Vodă, Gării, Spitalului, Teiului, Iraclie Porumbescu, Volovățului, Ion Nistor, Dobrogeanu Gherea, Dimitrie Dan, Școlii Noi și Piața Unirii. Nistor Tătar a mai spus că pe lângă cele două proiecte privind modernizarea celor 23 de străzi Primăria Rădăuți a mai depus la Ministerul Dezvoltării pentru a fi finanțate prin PNDL încă cinci proiecte printre care cele vizând extinderea școlii nr.3 și reabilitarea școlii 6.