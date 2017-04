Primăria municipiului Suceava a demarat procedurile de licitaţie pentru modernizarea străzii Vasile Bumbac din zona centrală. Primarul Ion Lungu a declarat că investiţia va fi făcută prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) valoarea estimativă fiind de 2,3 milioane de lei. Lungu crede însă că în urma licitaţiei valoarea va scădea. „Noi am avut în anii 2015-2017 un contract de finanţare cu guvernul pe PNDL în valoare de 5,935 de milioane de lei. Am decontat deja 4,487 de milioane de lei şi a mai rămas diferenţa de 1,447 de milioane pentru anul 2017. Lucrarea este evaluată la 2,315 milioane de lei diferenţa de 925.300 urmând a fi suportată de Primărie. Eu sunt convins că preţul va fi mai mic. Din experienţa celorlalte licitaţii preţul va fi undeva la 70% din suma de plecare. Primăria va avea o contribuţie mai mică”, a explicat primarul. Ion Lungu a ţinut să precizeze că strada Vasile Bumbac este ultima din zona centrală care a mai rămas de modernizat. „Au fost modernizate două tronsoane din strada Ştefan cel Mare şi am ajuns până la magazinul Bucovina. Acum vom merge de la magazinul Bucovina prin spate pe la Palatul de Finanţe, pe la Consiliul Judeţean până la E.ON”, a spus Lungu. Primarul a mai spus că pe viitor va promova şi alte investiţii pentru a fi finanţate prin PNDL amintind de noul pod peste râul Suceava care va fluidiza traficul în zona marilor centre comerciale.