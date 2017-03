Primăria municipiului Suceava va continua şi în acest an să execute lucrări de amenajare a cimitirelor din cartierele Iţcani şi Burdujeni. Primarul Ion Lungu a declarat că pentru cimitirul din Iţcani care se întinde pe o suprafaţă de circa 3 hectare municipalitatea are prinsă în buget suma de 100.000 de lei pentru finalizarea împrejmuirii. El a arătat că acolo mai este de îngrădit o suprafaţă de 1,2 hectare lucrare care va fi efectuată de muncitorii de la Direcţia Domeniului Public. Legat de cimitirul de la Burdujeni primarul a afirmat că are pregătit proiectul de hotărâre de Consiliu Local pentru repartizarea locurilor către unităţile de cult. Numărul de locuri, a spus Lungu, va fi repartizat proporţional cu numărul enoriaşilor care a fost comunicat de aerhiepiscopie.