Primăria Suceava vrea ca, pînă de Paști, să instituie noi reglementări de circulație în zona comercială din Lunca Sucevei, pentru fluidizarea traficului. Primarul Ion Lungu a afirmat că, printre altele, se dorește eliminarea trecerii de pietoni din dreptul bazarului și amenajarea unei căi de acces pe sub podul de peste rîul Suceava, din imediata apropiere, dar și sincronizarea semafoarelor. El a menționat că municipalitatea nu va mai elibera autorizații pentru construirea de supermarketuri, pînă nu se vor găsi soluții pentru descongestionarea traficului. Solicitări există din partea Lidl și Kaufland.

, 6.0 out of 10 based on 8 ratings