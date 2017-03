Primarul comunei Adâncata, Viorel Cucu, a anunțat că aproape jumătate din bugetul comunei Adâncata pentru acest an va fi direcționat spre investiții. Concret, din bugetul estimat de 2,2 milioane de lei, un milion va fi destinat cofinanțării unor proiecte de dezvoltare a localității. Primarul a declarat că a depus deja mai multe proiecte la Ministerul Dezvoltării pentru a fi finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală sau prin Compania Națională de Investiții amintind de cele vizând construirea unui nou dispensar, a unei săli de sport, a două cămine culturale la Adâncata și Călugăreni, modernizarea iluminatului public, realizarea de branșamente pentru canalizare, modenizarea a 5 kilometri de drumuri și reabilitarea celor trei școli din comună.

”Vrem să facem un dispensar nou în comună pentru că actuala clădire în care funcționează este improprie. Am hotărât să facem unul nou pentru că este mai ieftin. Modenizarea vechiului dispensar ne-ar costa în jur de 700.000 de lei ori cu 8-900.000 de lei facem unul nou. Clădirea vechiului dispensar nu o vom lăsa în paragină pentru că este la stradă și este un fel de oglindă a satului. Acolo vom amenaja un dispensar veterinar, o farmacie două și ceva spații pentru birouri pentru cei care vor să vină să investească în comună”, a spus Viorel Cucu. El a subliniat că în comună va începe construirea unui cămin cultural ultramodern pe care speră să-l finalizeze în doi ani de zile.

”Pentru căminul cultural primăria vine cu o cofinanțare de 200.000 de lei pentru a putea amenaja la etaj un muzeu al satului. Cei de la Ministerul Dezvoltării ne-au acceptat proiectul însă pentru muzeul cheltuielile nu sunt eligibile așa că trebuie să punem noi banii. Căminul cultural este o investiție extrem de necesară întrucât nu avem unde organiza evenimente cel puțin în sezonul rece. Vara le facem pe stadion dar iarna nu avem sală”, a explicat primarul.

Viorel Cucu a adăugat că în perioada urmăroare va mai depune la finanțare două proiecte și anume pentru construirea unui pod în satul Fetești și pentru amenajarea unei platforme pentru gunoi de grajd. El a mai ținut să precizeze că pentru echilibrarea bugetelui local comuna Adâncata a primit de la Consiliul Județean în acest an 350.000 de lei în condițiile în care anul trecut nu a primit nimic.