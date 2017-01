Prefectul de Suceava, Constantin Harasim, l-a eliberat din funcție pe primarul comunei Siminicea, Sergiu Pașniciuc, la cererea acestuia. Prefectura a transmis că primarul de la Siminicea și-a înaintat demisia, la sfîrșitul anului trecut, iar ordinul de încetare a mandatului a fost emis în baza referatului secretarului comunei și a procesului-verbal al ședinței consiliului local din 30 decembrie 2016. Sergiu Pașniciuc a demisionat din motive familiale. Atribuțiile primarului vor fi preluate de viceprimar. Sergiu Pașniciuc este membru PSD.

