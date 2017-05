Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a anunțat astăzi că Ministerul Sănătății a alocat o sumă de șapte milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la noul spitalul din municipiu. Cătălin Coman a spus că primăria a primit deja această sumă de bani, subliniind faptul că fondurile au fost alocate direct de la bugetul de stat. Cătălin Coman a ținut să mulțumească pentru alocarea acestor fonduri în primul rând ministrului sănătății, Florian Bodog, precum și parlamentarilor PSD, senatorul Ioan Stan și deputatul Alexandru Rădulescu.

Primarul din Fălticeni a subliniat faptul că alocarea celor șapte milioane de lei direct din bugetul de stat reprezintă o garanție că finalizarea construcției noului spital municipal reprezintă o prioritate pentru Ministerul Sănătății. „Este o veste foarte bună atât pentru locuitorii din Fălticeni, cât și pentru cei din întreaga zonă. Trebuie evidențiat faptul că alocarea fondurilor direct de la bugetul de stat, și nu din alte surse cum s-a făcut până acum, reprezintă un semnal puternic și clar că noul spital din Fălticeni este o investiție considerată prioritate la nivel național, o prioritate a Ministerului Sănătății, și care care se va continua și se va finaliza”, a spus Cătălin Coman.

El a precizat că în conturile primăriei mai erau aproximativ două milioane de lei cu destinație clară pentru lucrările de la noul spital municipal, astfel încât în momentul de față finanțarea existentă pentru această investiție este de circa nouă milioane de lei. Primarul din Fălticeni a declarat că în momentul de față se lucrează în interiorul clădirii noului Spital Municipal.

De precizat că alocarea celor șapte milioane de lei s-a făcut după mai multe discuții pe care primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, le-a avut cu ministrul sănătății, la discuții fiind prezent și managerul unității spitalicești, Vlad Morariu. „Ne bucurăm că semnalul primit din partea domnului ministru în urma discuțiilor pe care le-am avut personal cu dumnealui este extrem de pozitiv. Este important că ministerul și ministrul Bodog au înțeles necesitatea investiției și ne sunt alături și din punct de vedere financiar, prin alocarea acestei sume. Este o investiție necesară pentru toată zona, iar aceasta a fost și fundamentarea principală atunci când am solicitat alocarea fondurilor, pentru că noul spital nu deservește doar municipiul Fălticeni, ci întreaga zonă, cu 150.000 de persoane. A fost o implicare importantă și din partea parlamentarilor, motiv pentru care vreau să le mulțumesc senatorului Ioan Stan și deputatului Alexandru Rădulescu pentru că ne-au sprijinit în demersurile noastre”, a precizat Cătălin Coman.

El a amintit că lucrările la noul spital municipal au fost reluate după ce s-a reușit obținerea avizului ISU de securitate la incendiu. Cătălin Coman s-a declarat mulțumit și de modul în care constructorii General Construct și Loial Impex lucrează în momentul de față la spital, precizând că „sunt zile când pe șantier sunt și câte 90 de muncitori”. Coman a mai spus că în momentul de față spitalul este 90% finalizat, iar cu noile fonduri alocate acest procent va depăși 95%.