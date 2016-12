Anul 2016 a fost un an bun pentru Primăria municipiului Suceava în care s-au realizat multe lucruri pozitive pentru comunitate. Este concluzia trasă de primarul Ion Lungu în cadrul unei conferinţe de presă unde a prezentat bilanţul instituţiei pe care o conduce. Lungu a amintit în primul rând de reabilitarea infrastructurii rutiere arătând că în acest an au fost modernizate mai multe străzi printre care Ştefan cel Mare, Zamca, Zorilor, Aleea Lalelelor, Corneliu Coposu, Gavril Tudoraş, Mihai Viteazul, Jean Bart, Aleea Nucului, Aleea Cimitir Pacea şi Eternităţii. De asemenea, a spus Lungu, s-au finalizat licitaţiile pentru asfaltarea a patru străzi de pământ şi anume Lev Tolstoi, Constatin Moraru, Mihail Sadoveanu şi Bogdan Vodă. Primarul a adăugat că tot în acest an a fost aprobat studiul de prefezabilitate pentru noua sală polivalentă de 7.500 de locuri, s-a primit acordul de principiu pentru gaz metan în Burdujeni sat, a fost stabilit traseul pentru noul pod care se va construi peste râul Suceava şi a demarat investiţia cu fonduri elveţiene care vizează modernizarea iluminatului public. Printre realizări Ion Lungu a mai punctat construirea a două terenuri de sport la şcoala generală 8 şi la şcoala generală 10 precum şi reabilitarea suprafeţei de joc la LPS, modernizarea locurilor de joacă din Parcul Central, din Obcini, Burdujeni şi cartierul George Enescu care au fost dotate şi cu aparate de fitness, sprijinirea unităţilor de cult, finanţarea tuturor ramurilor sportive şi sărbătorirea a 123 de cupluri de aur. O notă aparte a fost acordată culturii în opinia primarului 2016 fiind cel mai bun an de după Revoluţie. ”Organizarea Festivalului Mondial de Film UNICA și înființarea Teatrului Matei Vișniesc sunt lucruri extreme de importante pentru municipalitate”, a spus Lungu. Primarul Ion Lungu a trecut în revistă şi o serie de nerealizări. Printre acestea nerezolvarea problemei câinilor comunitari, a fluidizării traficului rutier, neatragerea de fonduri europene pentru zona metropolitană şi faptul că nu s-a putut continua reabilitarea reţelelor termice din cauză că banii daţi de guvern au venit prea târziu.