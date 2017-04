Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost felicitat de reprezentanții Comisiei Europene pentru stadiul în care municipalitatea se află cu pregătirea documentelor strategice (SIDU şi PMUD) şi pentru strategia de transpot electric. Momentul a avut loc miercuri la Piatra Neamț acolo unde primarii municipiilor reședință de județ din regiunea de nord est s-au întâlnit cu reprezentanții Comisiei.

”Am participat la Piatra Neamț, la o întâlnire a primarilor reşedință de județ din regiune, cu reprezentanți ai Comisiei Europene. Am fost felicitat de reprezentanții comisiei, pentru stadiul în care ne aflăm cu pregătirea documentelor strategice (SIDU şi PMUD) şi pentru strategia de transpot electric în Suceava. Am ridicat şi alte probleme legate de parcări, poduri şi piste de biciclete. Am primit răspunsuri încurajatoare”, a scris Lungu pe pagina sa de facebook.