Primăvara din școala Șcheia

Ieri, 8 martie 2017, la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Păcurariu” Şcheia, a avut loc manifestarea „Evocarea mamei prin cântec şi poezie”.

În luna martie, elevii şcolii noastre, vor aduce dovezi de dragoste mamelor, surorilor și bunicilor lor. Pentru început au creat, cu talentul lor, o ”pictură – puzzle” intitulată Primăvara în satul Şcheia cu o dimensiune de 2 m2 care este expusă în holul ISJ Suceava în cadrul unei expoziții dedicate primăverii. Aceasta a fost realizată de către elevii Laura Turenschi, Andrei Marcean şi Sorina Nicanău din clasa a VIII-a, coordonaţi de ec. Iuliana Buzuleac şi este formată din mai multe desene individuale care prezintă un tablou de ansamblu al satului nostru în anotimpul primăvara.

Elevii de gimnaziu au creat și mărţişoare pe care le-au dăruit domnului primar Vasile Andriciuc şi angajaţilor primăriei Şcheia în ziua de 1 martie a acestui an.

Pentru ziua de 8 martie, am pregătit, un adevărat spectacol artistic ce cuprinde un montaj realizat de elevii claselor de gimnaziu cu poezii şi cântece dedicate mamelor lor. Acest montaj a fost realizat şi coordonat de către doamna profesor Sarmiza Luca. Tot sub îndrumarea acesteia a fost realizată şi sceneta „Prostia omenească”, o adaptare după Ion Creangă, autor comemorat în preajma zilei de 1 martie.

În cadrul acestei manifestări există şi o secţiune concurs ce s-a adresat atât elevilor din clasele gimnaziale cât şi celor din clasele primare. Ei au așezat pe hârtie, sub formă de poezii și compuneri, gânduri frumoase pentru mamele lor şi pentru primăvara care a venit. În a doua secţiune, cea de pictură şi grafică, au fost premiate lucrările cele mai frumoase cu diplome şi dulciuri. Juriul concursului a fost format din următorii profesori: Claudia Vornicu, Mirela Pintescu, Carmen Ciolan, Rodica Popescu şi Nicon Flutur.

Elevii premiaţi sunt:

secțiunea poezie: Tololoi Denisa, Ureche Ramona (clasa a III – a), Stancu Valentina (clasa a IV – a), Boberschi Laura (clasa a V – a), Pîntea Bianca (clasa a VI – a), Butnari Roxana (clasa a VII – a), Gheorghe Anastasia (clasa a VIII – a)

secțiunea pictură: Ureche Carina, Nicanău Georgiana (clasa pregătitoare), Ciubotariu Eusebiu (clasa a IV – a), Crăete Raluca (clasa a V – a), Mărginean Andreea (clasa a VI – a), Roșu Andrei (clasa a VII – a) Turenschi Laura (clasa a VIII – a)

Toate lucrările copiilor, poezii, compuneri, desene, vor fi publicate în revistele școlii Petalele copilăriei și Eco Ozone.

Pentru ca mamele și bunicile prezente în sală să se bucure de acest spectacol de culoare şi armonie și-au unit eforturile organizatorii: director prof. Ioana Bahrincean, prof. Ioana Petrescu, prof. Tonolla Luminiţa, prof. Oana Curea și adm. Florin Cojghiceanu.

Ec. Buzuleac Iuliana – Şcoala Gimnazială „Dimitrie Păcurariu” Şcheia