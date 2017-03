Iulius Mall Suceava le oferă clienților săi și nu numai un cadou muzical cu totul aparte. Prilejuit de venirea primăverii și de Ziua Internațională a Femeii, concertul de sâmbătă, susținut de Filarmonica de Stat Botoșani, va beneficia de prezența unei invitate speciale, interpreta Paula Seling. În plus, primele zile din luna martie sunt dedicate femeii, cumpărăturile fiind premiate cu surprize de răsfăț.

Sfârșitul de săptămână stă sub semnul artelor muzicale la Iulius Mall Suceava. Îndrăgita destinație de shopping și relaxare lansează pentru clienții săi o nouă invitație în fascinanta lume a ritmurilor pop și clasice, sâmbătă, 4 martie 2017, de la ora 19.00, la etajul mall-ului. „Concert de Primăvară” este susținut de Orchestra Filarmonicii de Stat Botoșani, un cadou oferit de Iulius Mall, cu muzică pop și orchestrație simfonică antrenantă, care să reprezinte vivacitatea și energia noului anotimp. Totodată, este un omagiu adus femeilor, sărbătorite pentru frumusețea, gingășia și curajul lor. Fiind un concert special, evenimentul are și un invitat pe măsură, interpreta Paula Seling, a cărei voce reprezintă un simbol al peisajului muzical românesc. Publicul va avea prilejul de a se delecta cu un veritabil spectacol, care îmbină melodiile cunoscutei artiste, cu partiturile interpretate de instrumentiștii Filarmonicii de Stat Botoșani, sub bagheta dirijorului Iulian Rusu.

Tot pentru a sărbători femeia, Iulius Mall Suceava a dat startul campaniei „Primăvara este în aer”. Până pe 8 martie inclusiv, toți clienții care fac cumpărături în valoare de minimum 100 de lei din magazinele preferate se pot înscrie la tombola cu premii adorate de doamne și domnișoare. În fiecare zi, prin tragere la sorți, sunt acordate patru premii: trei brățări Pandora și un ondulator automat Babyliss. În plus, primii 185 de participanți ai fiecărei zile sunt răsplătiți cu premii instant: sesiuni de înfrumusețare, seturi de beauty Sephora, aranjamente florale, dulciuri sau băuturi răcoritoare.