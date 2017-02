Primul câștigător de la Românii au talent: ”Am fost dezamăgit de anumite persoane”

Adrian Ţuţu, câştigătorul primului sezon al emisiunii “Românii au talent”, de la Pro TV, a povestit pentru Click! despre experienţa prin care a trecut, dar şi despre proiectele viitoare. Tânărul a cântat hip-hop şi a luat premiul cel mare, pe care l-a investit în cariera lui.

Ai fost primul câştigător de la „Românii au talent”. Îţi mai aminteşti cine te-a îndrumat să participi la acel concurs?

Înainte să mă înscriu la concurs eram într-un mini studio pe care îl improvisasem în Focşani şi am auzit de preselecţii la radio. Am mers la o sală de internet şi m-am înscris, iar la scurt timp am fost contactat şi chemat să particip la concurs.

Erai puşti când ai intrat în lumea showbiz-ului. Ai avut parte de bucurii, dar şi de necazuri după acest show. A fost ceva aşa cum nu te aşteptai?

Odată intrat în acest joc, aşteptările au fost destul de mari şi, fiind un puşti nepregătit pentru un nivel destul de complex, dezamăgirile nu au întârziat să apară. Am fost dezamăgit de anumite persoane care, pe drumul lor către succes, au uitat să fie oameni.

