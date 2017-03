Priorităţile de guvernare, prezentate aleşilor locali din Hunedoara

Adoptarea Codului Administrativ, ca parte a reformei administrației publice, reprezintă una dintre prioritățile de guvernare. Acest act normativ (care va cuprinde Legea administrației publice locale, Legea prefectului, Legea proprietății publice) se află în dezbatere publică, fiind publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE).

„Prin comasarea acestor acte normative într-un Cod Administrativ, intenţionăm să-i asigurăm pe toţi funcţionarii, pe toţi demnitarii de la nivelul autorităţii publice locale, şi nu numai, că există un document legislativ care să le permită să lucreze în condiţii de siguranţă, de cunoaştere a întregii legislaţii, dar, unindu-le într-un singur act normativ, va fi mult mai uşor pentru toată lumea să lucreze. Singura modificare pe care cred că o vom aduce (şi aceasta a fost solicitarea reprezentanţilor Comisiei Europene) va fi să scoatem Statutul funcţiei publice din Codul administrativ, să intre în pachet şi cu Legea salarizării unitare, pentru a avea două acte normative în adoptare către Parlament în luna aprilie”, a afirmat viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.

Declaraţia a fost făcută astăzi, 2 martie a.c., la Deva, în contextul întâlnirii pe care doamna Shhaideh a avut-o cu primarii din judeţul Hunedoara.

Cu această ocazie, vicepremierul a prezentat stadiul și perspectivele implementării programului de guvernare și al programelor gestionate de MDRAPFE. Prioritare sunt şi pachetul 10S (aplicabil în special mediului rural şi care vizează servicii în domeniile sănătate, educație, apă – canalizare, energia termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport/drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport), Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), precum şi absorbţia integrală a fondurilor europene până în 2023.

„În acest Guvern suntem oameni care am lucrat în administrația publică locală. Știm ce înseamnă să implementezi proiecte europene și, tocmai de aceea, încercăm să îndreptăm lucrurile care nu au funcționat foarte bine în trecut. De aceea am luat şi decizia de-a comasa Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu Ministerul Fondurilor Europene – tocmai pentru ca dumneavoastră să aveţi la îndemână toate sursele de finanţare, pe care să le puteţi accesa cu uşurinţă. Am solicitat ca niciun proiect care are astăzi finanţare din fonduri europene, niciun primar să nu se retragă, să nu iasă din Masterplan sau din Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară. Avem fonduri europene suficiente ca să finanţăm asemenea proiecte. Deci, nu ieşim din Masterplan şi venim în Programul Naţional de Dezvoltare Locală, ca să distrugem un proiect sau o asociaţie, tocmai pentru că avem alte obiective în acest moment”, a menţionat Sevil Shhaideh, adăugând că România îşi propune ca totalul sumelor rambursate de la Comisia Europeană, la finalul anului, să fie de 5,2 miliarde de euro.

Referitor la alocările prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, ministrul dezvoltării a subliniat că etapa a doua a PNDL a început prin adoptarea OUG 6/2017, iar în aprilie vor fi contractate proiectele: „Alocările financiare care se fac sunt pe bază de proiecte, nu pe simpatii; sunt pe proiecte serioase, cu indicatori tehnico-economici aprobaţi, şi pe prioritizări, astfel încât să consumăm cu chibzuinţă atât fondurile europene, cât şi fondurile provenite din bugetul de stat.”

Întâlnirea a fost organizată ca răspuns la invitația autorităților publice locale, pentru o mai mare predictibilitate a măsurilor guvernamentale, pentru a intensifica dialogul și colaborarea între nivelul central și local din sistemul public.