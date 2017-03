Saptamana aceasta la Cine Globe Scarlett Johansson isi asteapta fanii cu un nou film de actiune – „Ghost In The Shell”, simpaticii ștrumpfi pornesc intr-o noua aventura in „Ștrumpfii: Satul Pierdut”, iar fanii filmelor horror pot vedea in premiera „Bye Bye Man: Numele nerostit”.