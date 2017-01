Proiect de 282 de milioane de euro al CJ în evaluare la Ministerul Mediului

În luna septembrie a acestui an Consiliul Județean va scoate la licitație execuția lucrărilor care vizează introducerea rețelelor de apă și canalizare în 14 localități sucevene, a anunțat joi președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. El a arătat că proiectul a fost depus la Ministerul Mediului în luna decembrie 2016 și așteaptă să fie evaluat după care va fi trimis la Comisia Europeană pentru aprobare. Investiția care este cifrată la 282 de milioane de euro va fi finanțată din fonduri europene. ”Au mai fost câteva probleme la patru localități în ultima perioadă. Noi am lucrat foarte mult însă nu am mai comunicat pentru că au fost faze intermediare. La Vicovu de Sus de exemplu a trebuit să modificăm soluția găsită care viza construirea stației de epurare în zona inundabilă, în albia minoră a râului Suceava. Noi ne propunem să scoatem la licitație acest proiect pentru cele 14 localități în luna septembrie. Este o valoare foarte mare cred că unul din cele mai mari proiecte pe care le-a avut județul Suceava. Înaintea noastră ca valoare este doar Valea Jiului”, a subliniat Gheorghe Flutur.