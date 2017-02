Proiect pentru amenajarea în Suceava a unui spaţiu de joacă pentru animale (FOTO)

Asociaţia Română a Iubitorilor de Animale a anunţat că intenţionează să amenajeze în Suceava un parc de joacă pentru animalele de companie. Asociaţia este condusă de suceveanca Alina Geonea, aceasta declarând că a propus realizarea unui astfel de proiect, Bark Park, încă de anul trecut când a candidat pentru funcţia de primar al Sucevei. “Faptul ca in Suceava nu exista in acest moment un spaţiu de joaca dedicat animalelor de companie nu este un secret pentru nimeni, dar asta nu înseamnă că iubitorii de animale din Suceava nu au nevoie de o astfel de locatie”, a spus Alina Geonea. Ea a explicat că un Bark Park este un spațiu public, special amenajat, unde oamenii se pot juca împreună cu animalele lor de companie.

“Având în vedere că orașele devin din ce în ce mai aglomerate și legile cu privire la plimbarea câinilor în lesă devin din ce în ce mai restrictive, mulți proprietari de câini văd spaţiile special amenajate pentru câini “Bark Park” ca un loc propice pentru a petrece timp calitativ alături de patrupedele lor”, a explicat preşedintele Asociaţiei Române a Iubitorilor de Animale. Ea a arătat că din informaţiile pe care le are asociaţia, rezultă că o familie din zece are în proprietate un animal de companie, iar in cele mai multe cazuri vorbim despre câini de talie medie si mare. “Din păcate Suceava nu este un oraş <pet friendly>, şi de cele mai multe ori proprietarii de animale sunt forţaţi de împrejurări să îşi plimbe patrupedele în zone frecventate de părinţi cu copii, lucru anormal într-o societate care se vrea a fi modernă”, a mai arătat Alina Geonea. Ea a subliniat că acest concept de “Bark Park ” dezvoltat de către Asociaţia Romana a Iubitorilor de Animale elimină acest inconvenient, oferind proprietarilor de căţei posibilitate de a-si plimba patrupedele, de a se juca cu acestea si chiar de a le pregăti pentru concursuri de agility intr-o zona speciala, eliminând astfel riscul ca persoanele sau animalele sa fie in pericol.

“Bark Park Suceava ar putea fi cel de-al patrulea parc pentru catei amenajat de către asociaţia noastră. Până în prezent am dezvoltat în Bucureşti, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Lacuri, Parcuri si Agrement, trei astfel de locuri de joaca, care se bucura de un real succes, fiind frecventate anual de mii de căţei cu stăpân. Daca am găsit înţelegere la Bucureşti, suntem siguri ca si primăria Suceava ne va ajuta in acest proiect. Pentru început am lansat o petiţie online, pentru a ne consulta cu cetăţenii cu privire la locaţia cea mai potrivita pentru amenajarea Bark Park. De îndată ce vom consulta răspunsurile, vom depune la primărie o solicitare pentru obţinerea unei autorizaţii în vederea amenajării spaţiului. Menţionez ca acest proiect va fi susţinut 100% din fondurile proprii ale ONG-ului nostru”, a mai declarat Alina Geonea, preşedintele Asociaţiei Romane a Iubitorilor de Animale. Petiţia on-line poate fi semnată la adresa de internet https://www.petitieonline.com/loc , iar sugestiile de locaţii pot fi trimise la contact@asociatia.info