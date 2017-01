Proiect unic ce va ajuta competițiile sportive din România

A fost realizat primul proiect ce ajută organizatorii de competiții sportive să-și pregătească și să-și administreze mai ușor evenimentele în viitor.

Uită de problemele organizatorice datorate numărului mare de cluburi și de participanți la competiții sporitve si testează proiectul „Ultra Orienteering”!

Proiectul open-source, numit „Ultra Orienteering”, este realizat de „Asociația Drumeții Montane”, prin voluntarii Alexandru Cănăvoiu și Petronel Postolache, care au arătat că se poate face acel CEVA despre care toți vorbim că trebuie făcut, dar niciodată nu întreprindem pasul următor: să oferim ceva fără a cere ceva în schimb.

Proiectul este compus din mai multe software-uri și instrucțiuni referitoare la realizarea stațiilor pentru înregistrat timpii participanților între anumite puncte de control. Se pot organiza competiții sportive într-o singură zi sau pe mai multe zile, organizate mai bine și mult mai interactive, fiindcă se calculează timpii participanților la secundă, instant, și se afișează clasamentele imediat.

Proiectul îți oferă posibilitatea să îl modifici software-urile și stațiile (punctele de control) care sunt programabile (codul sursă pentru fiecare post se poate descărca și modifica după necesitate) și, chiar mai mult, se poate adăuga și o mini-imprimantă pentru ca la finalul traseului fiecare participant să se primească un raport cu traseul lui și timpii intermediari.

Proiectul „Ultra Orienteering” a fost testat pentru prima data la Festivitatea de Premiere a Campionatului Național de Turism Sportiv “Ștafeta Munților” 2015, iar cei care l-au testat au fost impresionați, așa încât anul acesta proiectul va fi folosit la proba de Orientare a acestei competiții naționale.

Dacă ești pasionat de natură și dorești să evadezi din oraș, te invităm alături de noi la cele șapte evenimente din 2017. Detalii despre campionat pe www.stafetamuntilor.ro . Invitațiile pentru fiecare eveniment în parte sunt publicate cu minim o lună înainte de data evenimentului.

Până atunci, fie că ești entitate non-profit, companie sau (de ce nu?) persoană fizică, te invităm să afli mai multe despre proiectul „Ultra Orienteering” accesând pagina proiectului www.ultra-orienteering.drumetiimontane.ro .

Asociația Drumeții Montane a plecat la drum lung cu încrederea că va reuși să-i educe pe cei de lângă ei într-un spirit verde și cu dorința de a face cât mai multe acțiuni pentru a proteja natura!