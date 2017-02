Proteste anti-ordonanța grațierii și la Suceava

Suceava s-a aliniat orașelor în care lumea a protestat faţă de adoptarea Ordonanţei de Urgenţă de modificare a Codurilor penale și a grațierii. În jur de 1.500 de perosoane au mărșăluit pe traseul bulevardul Ana Ipătescu, Palatul de Justiție, Primărie, strada Universităţii, Catedrală- Centru scandând lozinci antiguvernamentale și anti PSD. ”Nu stați la ferestre/ Veniți la proteste!”, ”În casă e cald și bine/ Noi strigăm și pentru tine!”, ”Dacă vă pasă/ Ieșiți din casă!”, ”Nu vrem salariu mărit/ Vrem s-avem guvern cinstit!”, ”DNA, DNA/ Noi suntem de partea ta!”, ”DNA nu uita/ Asta e ancheta ta”, ”Dragnea, nu uita/ Așteptăm și cartea ta!”, ”Refuz, refuz/refuz acest abuz!”, ”Uniți/ Salvăm/Toată România!” sunt doar câteva dintre sloganurile pe care oameni de toate vârstele le-au strigat aseară pe străzile Sucevei.

