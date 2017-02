Protestele continuă la Suceava

Protestele antiguvernamentale au continuat și joi seară în municipiul Suceava. Manifestanții cifrați la circa 2.500 s-au adunat în fața Palatului Administrativ și deși nu au avut autorizație, au pornit în marș, pe trotuare, pe traseul bulevardul Ana Ipătescu, Palatul de Justiție, Primărie, strada Universităţii, Catedrală- Centru scandând lozinci antiguvernamentale și anti PSD. Pe măsură ce mergeau în marș, alături de protestatari s-au alăturat un număr însemnat de suceveni, aproape fiecare venind cu steaguri tricolore sau cu pancarte pe care se puteau citi mesaje împotriva actualului Guvern și de dezaprobare a adoptării ordonanței pentru modificarea Codului Penal. Șirul de protestatari s-a oprit în mai multe rânduri în fața Palatului de Justiție, Primăriei, dar și a sediului PSD Suceava.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating