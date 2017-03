PSD are trei noi reprezentanți în Consiliul Local Suceava. Este vorba despre fostul mare fotbalist al Sucevei din anii `80, Florin Cristescu, secretarul filialei municipale a PSD, Iulia Fuior și Gabriel Buciac. Locurile ocupate de cei trei au rămas vacante, de cîteva luni, ca urmare a demisiilor înaintate de Eugen Girigan și de Cornel Grosar și a excluderii din partid a lui Cristian Boberschi.

Noii consilieri au fost validați în ședința de astăzi a deliberativului local, cînd au și depus jurămîntul.