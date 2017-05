Comunicat:



Constatăm cu regret că propunerile de modificare a Codului Silvic înregistrate la Senat sub nr. B164/2017, punctul 12 art. 59 (51-57), de un grup de parlamentari PSD, vor bulversa ireversibil piața lemnului, vor duce la distrugerea capitalului privat din sectorul de exploatare și industrializare a lemnului și vor scumpi lemnul de foc pentru marea majoritate a populației.

Așa cum reiese din motivarea propunerii legislative de modificare a Codului Silvic necesarul de lemn de foc este de cca. 18 milioane mc, în condițiile în care conform EUROSTAT anual s-a valorificat ca lemn de foc un volum de cca. 5 milioane mc … Cum motivează specialiștii care au redactat textul diferența de 13 milioane mc??? Dacă vinde statul acest lemn prin RNP se rezolvă problema lemnului de foc??? Cum vor reuși angajații RNP să sporească volumul de lemn de foc??? Legal recoltat!!! În condițiile în care volumul ce poate fi recoltat legal din proprietatea publică a statului este de cca. 9 milioane mc, din acest volum lemnul de foc reprezentând cca. 4 milioane mc.

Cantitatea de lemn de foc recoltată legal este aceiași indiferent de cine o valorifică.

Am susținut și susținem valorificarea lemnului din pădurile proprietatea publică a statului prin agenți economici pentru a permite, competitivitatea, dezvoltarea comunităților locale, dezvoltarea mediului de afaceri și a capitalului românesc.

După 27 de ani de economie de piață este obligatorie valorificarea lemnului în condițiile eficienței economice și dacă ne referim la lemnul de foc este obligatorie asigurarea necesarului potrivit nevoilor consumatorului – livrat la domiciliul acestuia, despicat, uscat, paletizat. Utilizând această resursă am creat un serviciu la îndemâna populației care creează locuri de muncă și aduce taxe și impozite bugetului de stat.

Sub masca populistă a asigurării lemnului de foc pentru populație un grup de foști angajați ai RNP, acum parlamentari, au strecurat în proiectul de modificare a Codului Silvic prevederi ce contrazic principiile concurenței și liberul acces la resursa de masă lemnoasă.

Prin aceste modificări se forțează facilitarea accesului operatorului economic RNP la peste 70% din volumul de masă lemnoasă din proprietatea publică a statului de care va profita discreționar, pe alese, evitând valorificarea acestuia prin licitație publică, instituidu-se monopolul de stat pe piața lemnului de foc precum și pe piața lemnului de lucru subțire.

Este inacceptabilă propunerea de la punctul 54 prin care se urmărește vânzarea directă a lemnului rămas nevalorificat, evitându-se astfel concurența unei licitații publice.

Adoptarea acestor măsuri va duce la crearea unei noi clase de privilegiați care vor avea acces, pe bază de recomandare, la lemnul oferit de stat.

Asigurarea lemnului de foc pentru populație este reglementată de Ordinul 413/2001, iar art. 6 (2) prioritizează asigurarea lemnului de foc către ”invalizi, bătrâni, familii sărace cu situații deosebite, creșe, grădinițe, case de copii …”, suprareglementarea acestui serviciu prin Codul silvic este nejustificată.

Considerăm că aprovizionarea cu lemn de foc va fi mult mai dificilă în special în zonele din sudul țării unde suprafața fondului forestier nu poate acoperi necesarul de lemn de foc, iar agenții economici din centrul și nordul țării nu vor mai dispune de volumele necesare pentru a aproviziona și această regiune.

Pentru rezolvarea problemei lemnului de foc propunem:

Eliminarea TVA la vânzarea lemnului de foc către persoane fizice. Măsura va reduce prețul lemnului dar în același timp va elimina și evaziunea de pe acest segment de piață. Adoptarea Legii biomasei prin care să fie valorificate resursele lemnoase provenite din resturi de exploatare, vârfuri, crengi, din vegetația aflată în afara fondului forestier, a resturilor provenite din agricultură(paie, coceni, resturi). Facilități și sprijin din partea Statului pentru realizarea lucrărilor de izolare termică a clădirilor și utilizarea instalațiilor solare pentru asigurarea apei calde menajare. UAT-urile prin intermediul serviciilor sociale specializate să identifice persoanele nevoiașe și în baza unui estimat să lanseze proceduri publice de achiziție a lemnului de foc pe care să îl pună la dispoziția acestora. Adoptarea unei strategii forestiere naționale prin care să se urmărească creșterea suprafeței și a productivității pădurii astfel încât să fie satisfăcute necesitățile populației, care cresc odată cu creșterea nivelului de trai.

Având în vedere cele precizate solicităm retragerea celor 7 noi aliniate introduse la art. 59 (5) din propunerea legislativă înregistrată la Senat sub nr. B164/2017.

După 27 de ani de economie de piață, concurențială, nu putem accepta o lege de naționalizare a unei resurse sau a unor activități economice private chiar și sub masca unei crize de resursă.

Asociația Forestierilor Valea Someșului

Asociaţia Forestieră Bucovina