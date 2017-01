Recepţiile finale ale depozitelor ecologice de la Moara şi Pojorîta, în martie respectiv iunie-iulie

La finele acestui an va avea loc licitaţia pentru desemnarea operatorului întregului sistem de management integrat al deşeurilor care include printre altele cele două depozite ecologice de la Moara şi Pojorâta, a anunţat joi preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur. El a declarat că recepţia finală a depozitului ecologic de la Moara este programată să aibă loc în luna martie până atunci urmând a fi găsită soluţia tehnică de introducere a unor încălzitoare de levigat. „La depozitul de le Moara ne pregătim ca după votarea bugetului să scoatem la licitaţie operarea lui. Din punct de vedere tehnic mai avem o problemă dar suntem în curs de soluţionare. E vorba de soluţia tehnică de încălzire a levigatului pentru că la temperaturi sub minus 20 de grade nu vrem să avem surprize adică apa să poată fi filtrată corespunzător să corespundă normelor tehnice lucruri care din păcate nu s-au discutat până acum. Este vorba de introducerea unor încălzitoare de levigat pentru că dacă afară sunt minus 20 de grade şi acolo jos temperatura coboară sub 12 grade plus bacteriile mor şi filtrul biologic poate să nu funcţioneze. La Moara sperăm ca în martie să avem recepţia finală la depozitul ecologic. Este destul. Îmi aduc aminte că eu am început lucrările în 2010 înainte de aprobarea proiectului european”, a declarat Flutur. El a subliniat că la depozitul ecologic de la Pojorîta în afară de problemă tehnică legată de introducerea încălzitoarelor de levigat mai există şi problema legată de racordul cu DN17. „Legat de racordul cu DN17 acolo a fost doar un acord de principiu, provizoriu şi nu unul final. Suntem în căutarea unei soluţii tehnice”, a spus şeful administraţiei judeţene. Potrivit acestuia, recepţia finală la depozitul ecologic de la Pojorâta va avea loc undeva în lunile iunie-iulie. „În ceea ce priveşte funcţionarea ne propunem ca la finalul acestui an să scoatem la licitaţie operarea întregului sistem integrat de gestionare a deşeurilor”, a conchis Flutur.