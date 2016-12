370.000 de turişti au vizitat judeţul Suceava în acest an cifră considerată record. Anunţul a fost făcut de preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, după ultima şedinţă din acest an a deliberativului judeţean. „Numărul de turişti a crescut substanţial de la 310.000 în 2015 la 370.000 în acest an acesta fiind un record”, a precizat Flutur. El a subliniat că gradul de ocupare a pensiunilor turistice din judeţ pentru sărbători este unul foarte ridicat fiind de 97% pentru Revelion şi 82% pentru Crăciun. Pensiunile din Suceviţa au grad maxim de ocupare pentru Crăciun şi Revelion de 100%. „La Humor gradul de ocupare este de 100% pentru Revelion şi 90% pentru Crăciun, la Vatra Dornei gradul de ocupare este de 100% pentru Revelion şi 90% pentru Crăciun, la Vama acesta este de 98% pentru Revelion şi 95% pentru Crăciun, la Putna gradul de ocupare este de 100% pentru Revelion şi 70% pentru Crăciun, la Câmpulung Moldovenesc 90% pentru Revelion şi 80% pentru Crăciun iar în municipiul Suceava gradul de ocupare este de 85% pentru Revelion şi 50% pentru Crăciun”, a mai spus Flutur.