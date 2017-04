Reputatul regizor Alexander Hausvater va pune în scenă un spectacol eveniment la Teatrul Matei Vișniec

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava anunță intrarea în producție a unui spectacol eveniment în regia reputatului regizor Alexander Hausvater.

Născut la București dar cu rădăcini în Bucovina, Alexandru Hausvater este unul dintre cei mai spectaculoși regizori români, numit „artist-fenomen al teatrului lumii”. Despre spectacolele sale se spune că sunt adevărate întâlniri cu viața. A părăsit România în 1959 cînd a plecat în Israel. Acolo a debutat ca regizor, pentru ca drumul său să continue la Dublin și Montreal iar de acolo în Statele Unite ale Americii, Olanda și multe alte scene ale lumii.

După decenii a revenit în România unde a montat zeci de spectacole uluitoare, controversate, impresionante și tulburătoare. I se pare fascinant că într-o lume în care teatrele dispar, la Suceava a luat naștere un teatru de stat.

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava este casa lui Alexander Hausvater până în luna mai când va avea loc premiera spectacolului pe care îl montează. Invitat recent la emisiunea „Jocuri de putere” de la Realitatea TV, regizorul Alexander Hausvater a vorbit despre bucuria de a face un spectacol la Suceava și ne-a avertizat: „N-am văzut în viața mea un spectacol bun care să nu fie apreciat de public”

In aceeasi emisiune, Alexander Hausvater a declarat: ,,In cealalta parte, ai fenomenul Sucevei, în care se crează un teatru,(…) de ce mă duc acolo? Tatăl meu era din Suceava, Hausvater vin din Suceava, parte din Imperiul Austro-Ungar, toți vorbeau germana, iar în amintirile mele, mergeam vara într-un oraș al culturii. Era o orchestră, ,,Ciprian Porumbescu”, de amatori, dar unchiul meu era prima vioară, am în timpane vioara aceea, îmi vibra cu Brahms-ul lui, înnebuneam! dar erau oameni care citeau, care ascultau, erau cluburi de șah mi-aduc aminte, așa că teatrul e o necesitate, de aia îi încurajez. ”