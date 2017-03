Rezultate finale “Carpathian” Campionatul National pe Sectiuni 2017 Iasi

Derulat pe durata a trei zile la Sala Polivalentă din Iasi (4, 5 si 6 martie), a XXV –a editie a Campionatului Național pe Secțiuni la Dans Sportiv – “Carpathian” 2017, organizat de Clubul de Dans Sportiv Pro Swing condus de Costin Mihaiu in calitate de organizator principal si in colaborare cu cluburile de dans sportiv iesene Dance Energy, Imperial ,Reflex, DancePlanet,sub egida Federatiei Romane de Dans Sportiv, sub patronajul Guvernului Romaniei si a Ministerului Tineretului si Sportului , a reunit pe parchetul de dans cei mai buni sportivi ai momentului.

A fost a doua oara in istoria de 26 de ani a F.R.D.S. cand capitala Moldovei a gazduit aceasta prestigioasa competie ,incheiata si de aceasta data cu un real success in organizare.

Publicul numeros si iubitor de dans a avut parte de un spectacol grandios , sustinut de cei mai buni sportivi ai momentului. prin

participarea in numar de 327 de sportivi la sectiunea de dansuri latino-americane si 286 la competitiile sectiunii de dansuri standard .

Campionatul National de Dans Sportiv “Carpathian” 2017 a fost jurizat exclusiv de arbitrii internationali cu renume din cadrul WDSF (World Dance Sport Federation),cei mai titrati specialisti din Anglia, Rusia, Germania, Italia, Polonia, Lituania, Ucraina, Bulgaria, Croatia, Ungaria, Franta, Norvegia, Cehia , Spania, Macedonia, Olanda si Serbia.

Presedintele juriului a fost Cristian Parnescu, obsevator federal Costin Mihaiu, director de concurs Otto Varga.

Importanta Campionatului National pe Sectiuni este majora pentru ca astfel s-au desemnat sportivii care ne vor reprezenta in 2017 la “Mondiale”si “Europene”, acestia fiind campionii si vicecampionii nationali. Premierea a fost facuta de domnul Vasile Gliga presedintele F.R.D.S.

De mentionat ca urmeaza competitia majora internationala a primaverii, Dance Masters Open 2017 ce va avea loc la sala Polivalenta din Capitala ,3 zile de concursuri pe categorii: vineri 10 martie de la 10 la 22, sambata si duminica de la 9 la 23, in care se intrec peste 1500 dansatori de toate varstele din 20 tari, in fata a 50 arbitri din toata lumea.

Sambata si duminica, Gale incepand cu ora 19:30; in finale danseaza cei mai stralucitori dintre concurenti, dansatori latino si standard din top 10 mondial.

Iată in continuare locurile ocupate in finale, pe sectiuni, la fiecare categorie de varsta:

Rezultate finale “Carpathian” Campionatul National pe Sectiuni 2017 Iasi

Adult Latino (19-34 ani )

1.Moldovan Paul Adrian – Tatar Cristina, DANCE ART (Targu Mures)

2.Lipowski Jakub Krzysztof – Illes Diandra Aniela, AUTHENTIC DANCE SPORT 2007 (Bacau)

3.Miculescu Alexandru Ionut – Pacurar Andra, DANCE SPIRIT (Timisoara)

4.Grigore Stefan – Filipescu Laura, Elite dance Studio – Alessia Dance Bucuresti

5.Donosa Vlad – Vasileniuc Alina, DANCE ENERGY (Iasi) – ACANTA (Galati)

6.Ardeiu Fabian – Manea Andreea Raluca, ALEGRIA (Timisoara)

7.Rotaru Serban Patrick – Apatiei Daniela Maria, FANTASY DANCE (Cisnadie)

Adult Standard (19-34 ani )

1.Cojoc Rares – Matei Andreea Emilia, DANSUL VIORILOR (Reghin) – PAS IN DOI (Bucuresti)

2.Rednic Paul – Lucaciu Roxana, Rus Team Baia Mare – Magnum VRD Timisoara

3.Faliboga Raul – Radu Andra Mihaela, VALENTINA DANCE (Braila)

4.Molkov Denis – Sardarescu Andreea Carmen, SP. STUD. UNIV. BUC. (Bucuresti)

5.Vingarzan Radu Andrei – Dragulin Andreea Liana, MIHAI PETRE (Bucuresti)

6.Matei Denis Gabriel – Iovanas Iana, MAGNUM VRD (Timisoara)

7.Nedea Adrian Florentin – Pitic Ana Maria, JUST DANCE (Bucuresti) – PAS IN DOI (Bucuresti)

Tineret Latino (16-18 ani )

1.Beca Alin Andrei – Tampau Elena Catalina, AUTHENTIC DANCE SPORT 2007 (Bacau)

2.Coman Eduard Florentin – Tudorache Irina Elena, GENERATIA 9 (Bucuresti)

3.Ene Vlad – Gologan Otilia, DANCE ENERGY (Iasi)

4.Muresan Tudor – Precup Ada Maria, DANSUL VIORILOR (Reghin) – DANCE ART – CLUBUL SPORTIV SCOLAR TARGU-MURES (Targu Mures)

5.Popa Stefan – Dimitrescu Georgiana, DANCEPLANET.RO (Iasi)

6.Mihai Alexandru Cristian – Andrei Raluca Maria, GENERATIA 9 (Bucuresti)

7.Podariu Cosmin – Didea Ioana Bianca, DANCEPLANET.RO (Iasi)

Tineret Standard (16-18 ani )

1.Stan Tiberiu Florin – Grigore Daria, PAS IN DOI (Bucuresti) – PALATUL NATIONAL AL COPIILOR BUCURESTI (Bucuresti)

2.Zicoane Heler Sebastian Alin – Copos Anca, SPORTIM DANCE (Timisoara)

3.Gradea Laviniu Ionut – Bujor Alexandra Cristina, ZEDAN’S (Bucuresti)

4.Muresan Tudor – Precup Ada Maria, DANSUL VIORILOR (Reghin) – DANCE ART – CLUBUL SPORTIV SCOLAR TARGU-MURES (Targu Mures)

5.Dolomet Raul Dan – Negoescu Carla, SPORTIM DANCE (Timisoara)

6.Dobranis Darius – Hritcu Mesenschi Dennis, DANCE ART – CLUBUL SPORTIV SCOLAR TARGU-MURES (Targu Mures)

7.Stan Alexandru Ioan Marin – Tigau Miriam, PHOENIX (Bucuresti)

Junior II Latino (14-15 ani)

1.Petcu Andrei – Buzuleac Bianca, MYSTIC (Resita)

2.Nitu Marius Eric – Iosub Ioana Antonia, ALESSIA DANCE (Bucuresti) – DANCE ENERGY (Iasi)

3.Lupoaie Cosmin – Radu Maria Cristina, FANTEZIA (Galati)

4.Boariu Alexandru Lucian – Bochis Mutiu Beatrice, MAGNUM VRD (Timisoara)

5.Grigoras Valentin Orlando – Danila Alexandra Ioana, MIHAI PETRE (Bucuresti)

6.Ionescu Tudor Andrei – Pistol Alyssa Andreea, DANCE FEVER (Bucuresti)

7.Matasaru Stefan Liviu – Motoc Alexandra, DANCE ENERGY (Iasi)

Junior II Standard (14-15 ani )

1.Marita Ciprian Petre – Bumba Oana Tamara, ROYAL DANCE CLUB (Satu Mare)

2.Petcu Andrei – Buzuleac Bianca, MYSTIC (Resita)

3.Batranu Razvan George – Dica Ana Maria, DANCE SPIRIT (Timisoara)

4.Vatamaniuc Alexandru Andrei – Stanciu Ioana Daiana, ZEDAN’S (Bucuresti) – ALESSIA DANCE (Bucuresti)

5.Lupoaie Cosmin – Radu Maria Cristina, FANTEZIA (Galati)

6.Ionescu Tudor Andrei – Pistol Alyssa Andreea, DANCE FEVER (Bucuresti)

7.Indricau Andrei – Alexandru Denisa Nicoleta, MIHAI PETRE (Bucuresti)

Junior I Latino (12-13 ani )

1.Miu Mihnea Cristian – Bidica Julia Denisa, PAS IN DOI (Bucuresti)

2.Toth Istvan Aramisz – Nirucz Lorena Andreea, STEPHANY (Oradea)

3.Barbu Iulian Theodor – Ciotoianu Marisa Erika Roberta, GENERATIA 9 (Bucuresti)

4.Vadana Rares Emanuel – Neculae Tea Maria, FANTEZIA (Galati)

5.Tripon Darius Cosmin – Rasadean Marissa, MAGNUM VRD (Timisoara)

6.Paun Alexandru Nicolae – Andreescu Arianna, GENERATIA 9 (Bucuresti) – ZEDAN’S (Bucuresti)

7.Pasoveanu Vlad Cristian – Morariu Alessia Ioana, MIHAI PETRE (Bucuresti) – VIOLET (Bucuresti)

Junior I Standard (12-13 ani )

1.Besleaga Radu Stefan – Pentiuc Anna Daria Mitzura, DANCE STUDIO (Iasi) – FANTEZIA (Galati)

2.Miu Mihnea Cristian – Bidica Julia Denisa, PAS IN DOI (Bucuresti)

3.Vadana Rares Emanuel – Neculae Tea Maria, FANTEZIA (Galati)

4.Pasoveanu Vlad Cristian – Morariu Alessia Ioana, MIHAI PETRE (Bucuresti) – VIOLET (Bucuresti)

5.Teletin Rares Andrei – Constandache Malina Elena, DANCE ENERGY (Iasi)

6.Turlas Vlad Darius – Cosug Alexandra Miruna, TOP DANCE LIFE (Bistrita)

7.Paun Alexandru Nicolae – Andreescu Arianna, GENERATIA 9 (Bucuresti) – ZEDAN’S (Bucuresti)

Juvenil II Latino (10-11 ani )

1.Zaharia Razvan Andrei – Tarzianu Ana Maria, DANCE ENERGY (Iasi)

2.Tufa Angel Sebastian – Pandelea Sofia Elena, DANCE STUDIO (Iasi)

3.Murarus Valentin Patrick – Tutuianu Florentina Bianca, RU APOLLO

(Ramnicu Valcea)

4.Padurariu Stefan Alexandru – Herman Anastasia, DANCE STUDIO (Iasi)

5.Pislaru Eduard Victor – Mihalache Maria Georgiana, MIHAI PETRE

(Bucuresti)

6.Rusu Alex – Rusu Maya, Rus Team Baia Mare

7.Dumitrescu David Stefan – Stanciu Stefania Mihaela, SUPREM DANCE

(Ramnicu Valcea)

Juvenil II Standard (10-11 ani)

1.Padurariu Stefan Alexandru – Herman Anastasia, DANCE STUDIO (Iasi)

2.Zaharia Razvan Andrei – Tarzianu Ana Maria, DANCE ENERGY (Iasi)

3.Pislaru Eduard Victor – Mihalache Maria Georgiana, MIHAI PETRE (Bucuresti)

4.Tufa Angel Sebastian – Pandelea Sofia Elena, DANCE STUDIO (Iasi)

5.Rusu Alex – Rusu Maya, Rus Team Baia Mare

6.Sasebes Andrei Claudiu – Botarel Diana, DANSUL VIORILOR (Reghin)

7.Murarus Valentin Patrick – Tutuianu Florentina Bianca, RU APOLLO (Ramnicu Valcea)

Juvenil I Latino ( 6-9 ani )

1.Padurean Marius Tiberiu – Stanciu Adelina, MYSTIC (Resita)

2.Ivan Albert – Mitica Ana Rebeca, MIHAI PETRE (Bucuresti)

3.Catrina David Alexandru – Suciu Daria Ioana, MIHAI PETRE (Bucuresti)

4.Ionescu Cassius – Heghi Teodora, La Passion (Brasov)

5.Nanu Iacob Gabriel – Nimu Andreea Denisa, DANCE SPIRIT (Timisoara) – SPORTIM DANCE (Timisoara)

6.Chereches Paul Tudor – Burlacu Maria Violeta, VALENTINA DANCE (Braila)

7.Sava David Andrei – Pantea Denisa Maria, DANCE STUDIO (Iasi)

Juvenil I Standard (6-9 ani )

1.Nanu Iacob Gabriel – Nimu Andreea Denisa, DANCE SPIRIT (Timisoara) – SPORTIM DANCE (Timisoara)

2.Catrina David Alexandru – Suciu Daria Ioana, MIHAI PETRE (Bucuresti)

3.Ivan Albert – Mitica Ana Rebeca, MIHAI PETRE (Bucuresti)

4.Chereches Paul Tudor – Burlacu Maria Violeta, VALENTINA DANCE (Braila)

5.Padurean Marius Tiberiu – Stanciu Adelina, MYSTIC (Resita)

6.Sava David Andrei – Pantea Denisa Maria, DANCE STUDIO (Iasi)

Senior Latino

1.Simon Sorin – Constantinescu Florentina, SILHOUETTE (Ploiesti)

2.Dragnea Mihai – Dragnea Andreea, D’ESTINY DANCE (Pitesti)

3.Momocea Marius – Bunescu Suzana, IMPETUS (Bucuresti)

Senior I – Standard

1.Simon Sorin – Constantinescu Florentina, SILHOUETTE (Ploiesti)

2.Momocea Marius – Bunescu Suzana, IMPETUS (Bucuresti)

3.Delczeg Andras – Condurache Ildiko, DANCE ART – CLUBUL SPORTIV SCOLAR TARGU-MURES (Targu Mures)

4.Potolea Paul – Motoc Ana Monica, PHOENIX (Bucuresti) – HOBBY DANCE (Bucuresti)

Senior II – Standard

1.Talpes Florin – Talpes Roxana Mariuca, MIHAI PETRE (Bucuresti)

2.Potolea Paul – Gropcicova Daniela, PHOENIX (Bucuresti) – HOBBY DANCE (Bucuresti)

3.Gheorghiev Slavi Florin – Gheorghiev Ioana Sorina, PHOENIX (Bucuresti) – HOBBY DANCE (Bucuresti)

4.Constantin Pompiliu – Gogulescu Ioana Florinela, HOBBY DANCE (Bucuresti)

video : https://www.youtube.com/watch?v=bXI98EQE9hY

https://www.youtube.com/watch?v=ZqIJ8WPWb2I&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=7ZoMhj95ovI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=768JhfeRB00

https://www.youtube.com/watch?v=yxjkZ6tQOtk

https://www.youtube.com/watch?v=_8ac9b4NMqI&t=37s

https://www.youtube.com/watch?v=4J61gxITrO0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=tR0zofRc47o&t=18s